Теща Притули переїхала 9-річного хлопчика в Києві, - ЗМІ

У Дарницькому районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. У дворі будинку автомобіль наїхав на матір з 9-річним сином. За кермом перебувала 59-річна Лілія Сопельник – теща відомого шоумена Сергія Притули і співголови групи "Відродження" Віталія Хомутинніка, повідомляє "Обозреватель".\r\nЗа інформацією видання, за кермом перебувала 59-річна Лілія Сопельник – теща відомого шоумена Сергія Притули і співголови групи "Відродження" Віталія Хомутинніка.\r\nШоумен Притула одружився на Катерині Сопельник в 2015 році. Вона – уродженка Донецька.\r\nЛілія Юріївна залишила на своїй сторінці в соцмережі фото з Москви, що було зроблено до конфлікту на Донбасі.\r\nПритула з дружиною. Фото: Facebook\r\nНагадаємо, ДТП сталася на Дніпровській набережній, 19А.\r\nСвідки кажуть, що швидше за все, водій переплутала педалі, тому що швидкість була дуже велика, як для прибудинкової території", – йдеться в повідомленні.\r\nПравоохоронці зазначили, що відомості про подію внесено до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень. Буде вирішуватися питання про відкриття кримінального провадження.\r\nЯк повідомила на своїй сторінці в соцмережі Facebook прес-офіцер поліції Києва Оксана Блищик, зараз 9-річний хлопчик, якого збили, знаходиться в лікарні у тяжкому стані.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, авто з кортежу Зеленського влаштували ДТП з колоною автобусів з дітьми під Запоріжжям.\r\nТакож у Києві у дворі будинку мотоцикліст збив п'ятирічну дитину.