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23 серпня 2019, пʼятниця, 16:18 30
Події 2019-08-23T19:45:02+03:00
Українські Новини
Теща Притули переїхала 9-річного хлопчика в Києві, - ЗМІ

Теща Притули переїхала 9-річного хлопчика в Києві, - ЗМІ

Теща Притули Лілія Сопельник. Фото: Лілія Сопельник/Facebook
Теща Притули Лілія Сопельник. Фото: Лілія Сопельник/Facebook

У Дарницькому районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. У дворі будинку автомобіль наїхав на матір з 9-річним сином. За кермом перебувала 59-річна Лілія Сопельник – теща відомого шоумена Сергія Притули і співголови групи "Відродження" Віталія Хомутинніка, повідомляє "Обозреватель".

За інформацією видання, за кермом перебувала 59-річна Лілія Сопельник – теща відомого шоумена Сергія Притули і співголови групи "Відродження" Віталія Хомутинніка.

Шоумен Притула одружився на Катерині Сопельник в 2015 році. Вона – уродженка Донецька.

Лілія Юріївна залишила на своїй сторінці в соцмережі фото з Москви, що було зроблено до конфлікту на Донбасі.

Притула з дружиною. Фото: FacebookПритула з дружиною. Фото: Facebook

Нагадаємо, ДТП сталася на Дніпровській набережній, 19А.

Свідки кажуть, що швидше за все, водій переплутала педалі, тому що швидкість була дуже велика, як для прибудинкової території", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що відомості про подію внесено до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень. Буде вирішуватися питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомила на своїй сторінці в соцмережі Facebook прес-офіцер поліції Києва Оксана Блищик, зараз 9-річний хлопчик, якого збили, знаходиться в лікарні у тяжкому стані.

Як повідомляли Українські Новини, авто з кортежу Зеленського влаштували ДТП з колоною автобусів з дітьми під Запоріжжям.

Також у Києві у дворі будинку мотоцикліст збив п'ятирічну дитину.

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