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28 вересня 2020, понеділок, 11:18 9
Фінанси 2020-09-28T12:30:02+03:00
Українські Новини
Рубль подешевшав. Курс російської нацвалюти в понеділок

Рубль подешевшав. Курс російської нацвалюти в понеділок

Надежда Комендантова
Курс валют, курс рубля, курс рубля в Україні
Рубль. Фото: pixabay
Рубль. Фото: pixabay

У понеділок, 28 вересня, середній курс покупки рубля знизився на 1 копійку і становить 3,31 гривні за 10 рублів в порівнянні з курсом в п'ятницю, 25 вересня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля залишився без змін і становить 3,82 гривні за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 28 вересня:

  10 російських рублів
  Купівля продаж
середній 3,31 3,82
Максимальний 3,64 5,00
мінімальний 2,50 3,64

Як повідомляли Українські Новини,  долар продовжує п'ятий тиждень плавно зростає в обмінниках.

Також НБУ офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28 вересня,  на 1,86 коп. до 28,2673 UAH/USD.

Крім того, в понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 25 вересня на 1,81 коп. до 28,3858 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 1,87 коп. до 28,1700 UAH/USD.

Крім того, економіст дав прогноз курсу долара на 2021-й рікВін упевнений, що до кінця року долар не зросте більш ніж 29 грн/долар. Але що буде з курсом у 2021 році, залежить від економічних показників: попиту на українські товари у світі, які експортуються постійно. 

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