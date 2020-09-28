Рубль подешевшав. Курс російської нацвалюти в понеділок

У понеділок, 28 вересня, середній курс покупки рубля , 25 вересня . знизився на 1 копійку і становить 3,31 гривні за 10 рублів в порівнянні з курсом в п'ятницю

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля залишився без змін і становить 3,82 гривні за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 28 вересня:

10 російських рублів Купівля продаж середній 3,31 3,82 Максимальний 3,64 5,00 мінімальний 2,50 3,64

Як повідомляли Українські Новини, долар продовжує п'ятий тиждень плавно зростає в обмінниках.

Також НБУ офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28 вересня, на 1,86 коп. до 28,2673 UAH/USD.

Крім того, в понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 25 вересня на 1,81 коп. до 28,3858 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 1,87 коп. до 28,1700 UAH/USD.

Крім того, економіст дав прогноз курсу долара на 2021-й рік. Він упевнений, що до кінця року долар не зросте більш ніж 29 грн/долар. Але що буде з курсом у 2021 році, залежить від економічних показників: попиту на українські товари у світі, які експортуються постійно.

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