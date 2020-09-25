П'ятий тиждень поспіль долар в обмінниках продовжує плавно зростати

З 18 по 25 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 14,15 коп. до 28,3677 UAH / USD, курс купівлі підвищився на 15,04 коп. до 28,1513 UAH / USD, підвищуючись п'ятий тиждень поспіль.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро знизився на 24,33 коп. до 32,6290 UAH / EUR, курс продажу знизився на 28,39 коп. до 33,1104 UAH / EUR.

Як повідомляли Українські Новини, з 11 по 18 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 26,36 коп. до 28,2262 UAH / USD, курс купівлі підвищився на 26,69 коп. до 28,0009 UAH / USD, підвищуючись четвертий тиждень поспіль.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро Російсбкий рубль (10) Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній курс на 25 вересня 28,1513 28,3677 32,6290 33,1104 3,3200 3,8200 У порівнянні з 18 вересня 0,1504 0,1415 -0,2433 -0,2839 -0,0200 -0,0300

Як повідомляли Українські Новини, 25 вересня курс долара піднявся, а євро впав у ціні.

Також долар для платіжних карток почав дешевшати.

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