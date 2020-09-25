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25 вересня 2020, пʼятниця, 11:39 6
Фінанси 2020-09-25T12:45:01+03:00
Українські Новини
П'ятий тиждень поспіль долар в обмінниках продовжує плавно зростати

П'ятий тиждень поспіль долар в обмінниках продовжує плавно зростати

Катерина Цапро
курс долара, курс євро, купівля валюти
Курс долара набирає оберти
Курс долара набирає оберти

З 18 по 25 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 14,15 коп. до 28,3677 UAH / USD, курс купівлі підвищився на 15,04 коп. до 28,1513 UAH / USD, підвищуючись п'ятий тиждень поспіль.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро знизився на 24,33 коп. до 32,6290 UAH / EUR, курс продажу знизився на 28,39 коп. до 33,1104 UAH / EUR.

Як повідомляли Українські Новини, з 11 по 18 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 26,36 коп. до 28,2262 UAH / USD, курс купівлі підвищився на 26,69 коп. до 28,0009 UAH / USD, підвищуючись четвертий тиждень поспіль.

Курси готівкової іноземної валюти:

 

Долар США

Євро

Російсбкий рубль (10)

 

Купівля

Продаж

Купівля

Продаж

Купівля

Продаж

Середній курс на 25 вересня

28,1513

28,3677

32,6290

33,1104

3,3200

3,8200

У порівнянні з 18 вересня

0,1504

0,1415

-0,2433

-0,2839

-0,0200

-0,0300

Як повідомляли Українські Новини, 25 вересня курс долара піднявся, а євро впав у ціні.

Також долар для платіжних карток почав дешевшати.

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