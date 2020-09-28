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28 вересня 2020, понеділок, 05:15 7
Фінанси 2020-09-28T06:30:02+03:00
Українські Новини
Долар в Україні продовжує зростати: яким буде курс на початку тижня

Долар в Україні продовжує зростати: яким буде курс на початку тижня

Валерия Драгомирова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні до долара
Курс долара. Фото: pixabay
Курс долара. Фото: pixabay

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 1,86 коп. до 28,2673 UAH/USD, що встановлюється ним на понеділок, 28 вересня, у той час, як долар продовжує п'ятий тиждень плавно зростати в обмінниках .

Про це йдеться в повідомленні пресслужби НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні на 6,13 коп. до 28,2487 UAH/USD, що встановлюється ним на 25-27 вересня.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 35,9871
1 долар США 28,2673
1 швейцарський франк 30,4506
10 ієн 2,6796
10 російських рублів 3,6352
1 євро 32,8763

Як повідомляли Українські Новини,  долар перед вихідними знову підскочив в обмінниках, а євро впав в ціні. 

Раніше Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25-27 вересня, на 6,13 коп. до 28,2487 UAH/USD.

Також українцям не рекомендують вкладати всі заощадження в долари або євро. Найкращий підхід - це диверсифікувати свої активи

Крім того, економіст дав прогноз курсу долара на 2021-й рік . Він упевнений, що до кінця року долар не зросте більше 29 грн / долар. Але що буде з курсом у 2021 році, залежить від економічних показників: попиту на українські товари в світі, які експортуються постійно. 

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