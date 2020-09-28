Долар в Україні продовжує зростати: яким буде курс на початку тижня

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 1,86 коп. , що встановлюється ним на понеділок, 28 вересня, у той час, як долар продовжує п'ятий тиждень плавно зростати в обмінниках . до 28,2673 UAH/USD

Про це йдеться в повідомленні пресслужби НБУ, передають Українські Новини.



У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні на 6,13 коп. до 28,2487 UAH/USD, що встановлюється ним на 25-27 вересня.



Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 35,9871 1 долар США 28,2673 1 швейцарський франк 30,4506 10 ієн 2,6796 10 російських рублів 3,6352 1 євро 32,8763

Як повідомляли Українські Новини, долар перед вихідними знову підскочив в обмінниках, а євро впав в ціні.



Раніше Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25-27 вересня, на 6,13 коп. до 28,2487 UAH/USD.

Також українцям не рекомендують вкладати всі заощадження в долари або євро. Найкращий підхід - це диверсифікувати свої активи



Крім того, економіст дав прогноз курсу долара на 2021-й рік . Він упевнений, що до кінця року долар не зросте більше 29 грн / долар. Але що буде з курсом у 2021 році, залежить від економічних показників: попиту на українські товари в світі, які експортуються постійно.

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