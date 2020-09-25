Рубль в кінці робочого тижня трохи подорожчав. Курс російської нацвалюти на 25 вересня

У п'ятницю, 25 вересня, середній курс покупки рубля в порівнянні з курсом в четвер , 24 вересня, знизився на 1 копійку і становить 3,32 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля підвищився на 3 копійки і становить 3,82 гривні за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 25 вересня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,32 3,82 Максимальний 3,64 5,00 Мінімальний 2,50 3,64

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю, 25 вересня, в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 24 вересня на 3,38 коп. до 28,3638 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 3,62 коп. до 28,1525 UAH/USD.

Крім того, економіст Тарас Козак не рекомендує вкладати всі свої кошти в долари або в євро, а части збережень тримати в гривні.

Також у першому кварталі 2020 року рівень тіньової економіки в Україні становив 31% від обсягу офіційного ВВП, що на два процентних пункти більше показника 2019 року.

Тим часом курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 2 коп. в четвер знизився на 4 коп. до 28,27 UAH/USD.

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