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25 вересня 2020, пʼятниця, 10:30 8
Економіка 2020-09-25T11:15:02+03:00
Українські Новини
Долар перед вихідними знову підскочив, а євро впав в ціні

Долар перед вихідними знову підскочив, а євро впав в ціні

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс євро, курс гривні
Долар. Фото: pixabay
Долар. Фото: pixabay

У п'ятницю, 25 вересня, в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 24 вересня на 3,38 коп. до 28,3638 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 3,62 коп. до 28,1525 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс покупки євро знизився на 1,04 коп. до 32,6353 UAH/EUR, курс продажу знизився на 5,05 коп. до 33,1009 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 28,1525 28,3638 32,6353 33,1009 3,28 3,85
Максимальний 28,2600 28,5000 32,8500 33,3500 3,64 5,00
Мінімальний 27,9500 28,2700 32,3000 32,8600 2,50 3,64

Як повідомляли Українські Новини, ккономіст Тарас Козак не рекомендує вкладати всі свої кошти в долари або в євро. Частин слід зберігати в гривні. А також не варто орієнтуватися на курс долара щодо гривні, закладений в Держбюджеті.

Крім того у першому кварталі 2020 року рівень тіньової економіки в Україні становив 31% від обсягу офіційного ВВП, що на два процентних пункти більше показника 2019 року.

Тим часом в четвер, 24 вересня, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 2 коп. знову знизився – на 4 коп. до 28,27 UAH/USD.

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