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25 вересня 2020, пʼятниця, 05:15 7
Економіка 2020-09-25T06:00:03+03:00
Українські Новини
Курс долара знову зростає. Офіційний курс на п'ятницю й вихідні

Курс долара знову зростає. Офіційний курс на п'ятницю й вихідні

Валерия Драгомирова
Курс валют, Курс, курс долара, курс гривні
Курс долара. Фото: pixabay
Курс долара. Фото: pixabay

Тоді як курс гривні на міжбанку знижується другий день поспіль, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25-27 вересня, на 6,13 коп. до 28,2487 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24 вересня, на 1,85 коп. до 28,1874 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,0482
1 долар США 28,2487
1 швейцарський франк 30,5309
10 єн 2,6810
10 російських рублів 3,6614
1 євро 32,8942


Як повідомляли Українські Новини,  українцям не рекомендують вкладати всі заощадження в долари або євро. Кращий підхід — це диверсифікувати свої активи. Тобто частина портфеля заощаджень повинна бути в іноземній валюті, в тому числі і в доларах, в євро і гривні. 

Крім того, долар для платіжних карт почав дорожчати після падіння

Тим часом рівень тіньової економіки в Україні виріс вище 30% . У першому кварталі 2020 року він склав 31%. 

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