Курс долара знову зростає. Офіційний курс на п'ятницю й вихідні

Тоді як курс гривні на міжбанку знижується другий день поспіль , Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25-27 вересня, на 6,13 коп. до 28,2487 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.



У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24 вересня, на 1,85 коп. до 28,1874 UAH/USD.



Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,0482 1 долар США 28,2487 1 швейцарський франк 30,5309 10 єн 2,6810 10 російських рублів 3,6614 1 євро 32,8942



Як повідомляли Українські Новини, українцям не рекомендують вкладати всі заощадження в долари або євро. Кращий підхід — це диверсифікувати свої активи. Тобто частина портфеля заощаджень повинна бути в іноземній валюті, в тому числі і в доларах, в євро і гривні.

Крім того, долар для платіжних карт почав дорожчати після падіння.



Тим часом рівень тіньової економіки в Україні виріс вище 30% . У першому кварталі 2020 року він склав 31%.

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