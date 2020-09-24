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24 вересня 2020, четвер, 05:30 7
Економіка 2020-09-24T08:30:02+03:00
Українські Новини
Українцям не рекомендують вкладати всі заощадження в долари або євро: у чому зберігати гроші

Українцям не рекомендують вкладати всі заощадження в долари або євро: у чому зберігати гроші

Валерия Драгомирова
Курс валют, долари, прогноз курсу валют, заощадження
Курс долара. Фото: pixabay
Курс долара. Фото: pixabay

Економіст Тарас Козак не рекомендує вкладати всі свої кошти в долари або в євро в той час, як S&P прогнозує падіння ВВП України на 6% в 2020 і курс гривні на кінець року 29 UAH/USD.

Про це Козак сказав в ефірі телеканалу  Obozrevatel TV .


"Я як фінансист не рекомендував би вкладати всі свої кошти в долари або в євро. Кращий підхід - це диверсифікувати свої активи. Тобто частина портфеля заощаджень має бути в іноземній валюті, в тому числі і в доларах, в тому числі і в євро. Частину своїх заощаджень потрібно тримати в гривні" , - сказав він.

У цьому контексті економіст зазначив, що, з огляду на прогнозовану урядом і Нацбанком інфляцію 2021 року - до 8% і до 6% відповідно, - при прибутковості облігацій внутрішньої державної позики на рівні 10-11% вкладення в них "покриває всі найгірші прогнози з інфляції" .

На думку Козака, не варто орієнтуватися на курс долара щодо гривні, закладений в Держбюджеті на 2021 рік - 29,1 гривень за долар, - в разі гри на курсах.

За його словами, ця цифра є формальним показником, в той час як реальний курс долара "вкрай складно вгадати", оскільки він залежить від цілого низку показників.

Як повідомляли Українські Новини, аналітик прогнозує, що курс буде вище 28 гривень за долар

Тим часом міністр фінансів Марченко вважає реалістичним зростання ВВП в 2021 на рівні 4,6%

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