Українцям не рекомендують вкладати всі заощадження в долари або євро: у чому зберігати гроші

Економіст Тарас Козак не рекомендує вкладати всі свої кошти в долари або в євро в той час, як S&P прогнозує падіння ВВП України на 6% в 2020 і курс гривні на кінець року 29 UAH/USD.

Про це Козак сказав в ефірі телеканалу Obozrevatel TV .



"Я як фінансист не рекомендував би вкладати всі свої кошти в долари або в євро. Кращий підхід - це диверсифікувати свої активи. Тобто частина портфеля заощаджень має бути в іноземній валюті, в тому числі і в доларах, в тому числі і в євро. Частину своїх заощаджень потрібно тримати в гривні" , - сказав він.

У цьому контексті економіст зазначив, що, з огляду на прогнозовану урядом і Нацбанком інфляцію 2021 року - до 8% і до 6% відповідно, - при прибутковості облігацій внутрішньої державної позики на рівні 10-11% вкладення в них "покриває всі найгірші прогнози з інфляції" .

На думку Козака, не варто орієнтуватися на курс долара щодо гривні, закладений в Держбюджеті на 2021 рік - 29,1 гривень за долар, - в разі гри на курсах.

За його словами, ця цифра є формальним показником, в той час як реальний курс долара "вкрай складно вгадати", оскільки він залежить від цілого низку показників.



Як повідомляли Українські Новини, аналітик прогнозує, що курс буде вище 28 гривень за долар .



Тим часом міністр фінансів Марченко вважає реалістичним зростання ВВП в 2021 на рівні 4,6% .

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