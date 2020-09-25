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25 сентября 2020, пятница, 11:39 909
Финансы 2020-09-25T12:00:02+03:00
Українські Новини
Пятую неделю подряд доллар в обменниках продолжает плавно расти

Пятую неделю подряд доллар в обменниках продолжает плавно расти

Катерина Цапро
Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара набирает обороты
Курс доллара набирает обороты

С 18 по 25 сентября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 14,15 коп. до 28,3677 UAH/USD, курс покупки повысился на 15,04 коп. до 28,1513 UAH/USD, повышаясь пятую неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 24,33 коп. до 32,6290 UAH/EUR, курс продажи понизился на 28,39 коп. до 33,1104 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 11 по 18 сентября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 26,36 коп. до 28,2262 UAH/USD, курс покупки повысился на 26,69 коп. до 28,0009 UAH/USD, повышаясь четвертую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 25 сентября

28,1513

28,3677

32,6290

33,1104

3,3200

3,8200

По сравнению с 18 сентября

0,1504

0,1415

-0,2433

-0,2839

-0,0200

-0,0300

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

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