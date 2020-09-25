Пятую неделю подряд доллар в обменниках продолжает плавно расти

С 18 по 25 сентября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 14,15 коп. до 28,3677 UAH/USD, курс покупки повысился на 15,04 коп. до 28,1513 UAH/USD, повышаясь пятую неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 24,33 коп. до 32,6290 UAH/EUR, курс продажи понизился на 28,39 коп. до 33,1104 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 11 по 18 сентября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 26,36 коп. до 28,2262 UAH/USD, курс покупки повысился на 26,69 коп. до 28,0009 UAH/USD, повышаясь четвертую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 25 сентября 28,1513 28,3677 32,6290 33,1104 3,3200 3,8200 По сравнению с 18 сентября 0,1504 0,1415 -0,2433 -0,2839 -0,0200 -0,0300

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

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