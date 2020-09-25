Нацбанк знизив офіційний курс гривні на понеділок

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28 вересня, на 1,86 коп. до 28,2673 UAH\/USD, у той час, як курс долара для платіжних карт зростає другий день поспіль . Про це йдеться в повідомленні Нацбанку, передають Українські Новини. У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25-27 вересня, на 6,13 коп. до 28,2487 UAH\/USD. Офіційні курси гривні до іноземних валют: Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 35,9871 1 долар США 28,2673 1 швейцарський франк 30,4506 10 ієн 2,6796 10 російських рублів 3,6352 1 євро 32,8763 Як повідомляли Українські Новини, п'ятий тиждень поспіль долар в обмінниках продовжує плавно зростати. Крім того, долар перед вихідними знову підскочив в обмінниках, а євро впав в ціні. Також українцям не рекомендують вкладати всі заощадження в долари або євро. Найкращий підхід - це диверсифікувати свої активи Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25-27 вересня, на 6,13 коп. до 28,2487 UAH\/USD.