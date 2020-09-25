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25 вересня 2020, пʼятниця, 16:36 8
Фінанси 2020-09-25T18:45:03+03:00
Українські Новини
Нацбанк знизив офіційний курс гривні на понеділок

Нацбанк знизив офіційний курс гривні на понеділок

Валерия Драгомирова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс долара
Курс долара

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28 вересня, на 1,86 коп. до 28,2673 UAH/USD, у той час, як курс долара для платіжних карт зростає другий день поспіль .

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25-27 вересня, на 6,13 коп. до 28,2487 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 35,9871
1 долар США 28,2673
1 швейцарський франк 30,4506
10 ієн 2,6796
10 російських рублів 3,6352
1 євро 32,8763


Як повідомляли Українські Новини, п'ятий тиждень поспіль долар в обмінниках продовжує плавно зростати. 

Крім того, долар перед вихідними знову підскочив в обмінниках, а євро впав в ціні. 

Також українцям не рекомендують вкладати всі заощадження в долари або євро. Найкращий підхід - це диверсифікувати свої активи

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25-27 вересня, на 6,13 коп. до 28,2487 UAH/USD.

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