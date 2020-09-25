Нацбанк знизив офіційний курс гривні на понеділок

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28 вересня, на 1,86 коп. той час, як курс долара для платіжних карт зростає другий день поспіль . до 28,2673 UAH/USD, у

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку, передають Українські Новини.



У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25-27 вересня, на 6,13 коп. до 28,2487 UAH/USD.



Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 35,9871 1 долар США 28,2673 1 швейцарський франк 30,4506 10 ієн 2,6796 10 російських рублів 3,6352 1 євро 32,8763



Як повідомляли Українські Новини, п'ятий тиждень поспіль долар в обмінниках продовжує плавно зростати.



Крім того, долар перед вихідними знову підскочив в обмінниках, а євро впав в ціні.



Також українцям не рекомендують вкладати всі заощадження в долари або євро. Найкращий підхід - це диверсифікувати свої активи



Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25-27 вересня, на 6,13 коп. до 28,2487 UAH/USD.

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