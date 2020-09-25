Курс долара для платіжних карток зростає другий день поспіль

У п'ятницю, 25 вересня, станом на 10:30 курс продажу долара для платіжних карт підвищився в порівнянні з 24 вересня на 2,88 коп. до 28,3837 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 4,34 коп. до 28,0839 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс покупки євро для платіжних карт знизився на 1,13 коп. до 32,5972 UAH/EUR, курс продажу знизився на 1,46 коп. до 33,1691 UAH/EUR.

Курси іноземної валюти для платіжних карт:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 28,0839 28,3837 32,5972 33,1691 3,37 4,18 Максимальний 28,2334 28,6500 32,8270 33,5000 3,58 5,00 Мінімальний 27,0000 28,2917 31,5000 32,9500 3,00 3,73

Як повідомляли Українскі Новини, сьогодні, 25 вересня, станом на 9:30 в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара підвищився в порівнянні з 24 вересня на 3,38 коп. до 28,3638 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 3,62 коп. до 28,1525 UAH/USD.

Також за тиждень, з 18 по 25 вересня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 14,15 коп. до 28,3677 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 15,04 коп. до 28,1513 UAH/USD.

Крім того, НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25-27 вересня, на 6,13 коп. до 28,2487 UAH/USD.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини