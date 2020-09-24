підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
24 вересня 2020, четвер, 17:50 8
Фінанси 2020-09-24T19:30:03+03:00
Українські Новини
Курс гривні на міжбанку другий день поспіль знижується

Курс гривні на міжбанку другий день поспіль знижується

Елена Новикова
Курс, курс гривні, курс на міжбанку, курс гривні на міжбанку
Курс гривні на міжбанку в четвер
Курс гривні на міжбанку в четвер

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 2 коп. в четвер знизився на 4 коп. до 28,27 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їхніх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,21-28,24 UAH/USD, потім котирування зросли до 28,25-28,26 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 28,26-28,28 UAH/USD.

Від початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 19,08% з 23,74 UAH/USD до 28,27 UAH/USD.

Як повідомляли Українськi Новини, в 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

Як повідомляли Українськi Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25-27 вересня, на 6,13 коп. до 28,2487 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що в четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 23 вересня на 0,57 коп. до 28,3245 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 0,84 коп. до 28,1013 UAH/USD.

 

Більше новин про: Курс курс гривні курс на міжбанку курс гривні на міжбанку

Після невеликого падіння Нацбанк знову підвищив ку...
Долар для платіжних карток почав дорожчати після п...
Курс гривні на міжбанку знизився після зміцнення...
Після зниження курс гривні на міжбанку зміцнився...
Аграрії втратили 6,5 млрд гривень через посуху
За серпень Зеленський заробив "голу" ставку в 28 тисяч гривень
Новини
Олександр Попов подав документи на реєстрацію кандидатом в мери Києва 18:53
Рух на Новокостянтинівській вулиці в Києві обмежили. Фото: 112.ua
На вулиці Новокостянтинівській в Києві до 31 жовтня частково обмежили рух 18:41
Київ перейшов з "помаранчевої" зони в "жовту" 18:33
Керівники і колективи українських вагонобудівних підприємств вимагають негайно прийняти програму розвитку вітчизняного вагонобудування 18:23
Учні не зобов'язані проходити тест після самоізоляції через контакт з хворим на COVID-19, — Міносвіти 18:17
більше новин
24.09.20 12:00 Прес-конференція: "Сьогодні – зупинка вагонобудівних заводів, завтра – банкрутство логістичних компаній. Вагонобудівники та логісти вимагають від Уряду вжити термінових заходів!" 14:49
Сергій Шахов. Фото:
"Наш край" висунув Сергія Шахова кандидатом у мери Києва 14:49 Фото
На довиборах в окрузі №208 усувають фаворитку гонки Людмилу Давиденко. Вона звернулася до Зеленського та Авакова, – ЗМІ 16:43
Депутати від "ЄС" не голосуватимуть за земельні питання на останньому засідання Київради 15:52
Здивований тим, що в Україні нікого не хвилює занепад підприємства, - китайський інвестор "Мотор Січі" 09:30
більше новин
24.09.20 12:00 Прес-конференція: "Сьогодні – зупинка вагонобудівних заводів, завтра – банкрутство логістичних компаній. Вагонобудівники та логісти вимагають від Уряду вжити термінових заходів!" 14:49
На довиборах в окрузі №208 усувають фаворитку гонки Людмилу Давиденко. Вона звернулася до Зеленського та Авакова, – ЗМІ 16:43
Українські лікарі показали, як коронавірус змінює легені інфікованих 08:30
Символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською: Апеляційний суд визнав законним висновок Інституту нацпамяти 18:07
В Україні 3,5 тисячі нових випадків коронавірусу і 63 смерті за добу 09:32
більше новин
Україна попросила Білорусь перенести форум регіонів за участю Зеленського і Лукашенка на 2021
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok