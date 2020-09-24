Курс гривні на міжбанку другий день поспіль знижується

Курс гривні на міжбанку в четвер

Курс гривні на міжбанку в четвер

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 2 коп. в четвер знизився на 4 коп. до 28,27 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їхніх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,21-28,24 UAH/USD, потім котирування зросли до 28,25-28,26 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 28,26-28,28 UAH/USD.

Від початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 19,08% з 23,74 UAH/USD до 28,27 UAH/USD.

Як повідомляли Українськi Новини, в 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

Як повідомляли Українськi Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25-27 вересня, на 6,13 коп. до 28,2487 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що в четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 23 вересня на 0,57 коп. до 28,3245 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 0,84 коп. до 28,1013 UAH/USD.

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