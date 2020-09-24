Курс рубля продовжує падати. Курс російської нацвалюти на 24 вересня

У четвер, 24 вересня, середній курс купівлі рубля в обмінних пунктах київських банків в порівнянні з курсом в середу, 23 вересня, не змінився і становить 3,33 гривні за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua. Середній курс продажу рубля впав на 5 копійок і становить 3,79 гривні за 10 рублів. Курс рубля в обмінниках Києва станом на 24 вересня: 10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,33 3,79 Максимальний 3,65 4,00 Мінімальний 2,50 3,65 Як повідомляли Українські Новини, сьогодні, 24 вересня, в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара підвищився у порівнянні з 23 вересня на 0,57 коп. до 28,3245 UAH\/USD, курс купівлі - підвищився на 0,84 коп. до 28,1013 UAH\/USD. Раніше економіст Тарас Козак порадив не вкладати всі свої кошти в долари або в євро, а тримати частину в гривні. Крім того, у Міністерстві фінансів України очікують, що Україна вийде на рівень зростання ВВП в 4,6% в 2021 році і вважають таке зростання реалістичним. Тим часом за прогнозом курсу валют, економісти запевняють, що зростання іноземної валюти припиниться – тенденції в змінах курсу найближчим часом.