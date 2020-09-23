Рівень тіньової економіки в Україні зріс вище 30%

У першому кварталі 2020 року рівень тіньової економіки в Україні становив 31% від обсягу офіційного ВВП, що на два процентних пункти більше показника 2019 року. Про це повідомляє Мінекономіки.

Повідомляється, що в умовах значної невизначеності бізнес прагне зменшити ризики втрати ресурсів.

"Так, сталося очікуване зменшення ділової та інвестиційної активності (як всередині країни, так і за її межами). Істотно зросли збитки в економіці. Але, саме незвичайний характер кризи, викликаної поширенням пандемії і введенням карантинних заходів, визначив нетиповий характер динаміки тіньової економіки з так званими секторальними особливостями", - сказано у звіті міністерства.

Тим часом як з 1 вересня в Україні зросли мінімальні пенсії за віком, у країні вже найближчим часом доведеться розглянути питання перегляду пенсійного віку.

Крім того, вимоги до стажу для виходу на пенсію в Україні будуть змінюватися щорічно.

Також Кабмін має намір почати введення накопичувальної системи пенсійного страхування з 2021 року.

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