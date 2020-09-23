Україна після таємної інавгурації Лукашенка терміново проведе нараду, - МЗС

Після проведення таємної інавгурації президента Білорусі м іністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що для визначення своєї позиції щодо легітимності Олександра Лукашенка Україна терміново проведе нараду. іністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, щоУкраїна терміново проведе нараду.

Про це Кулеба повідомив на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сийярто в Закарпатській області, відповідаючи на запитання журналістів, передають Українські Новини.

"Інавгурація була таємницею. Жоден іноземний посол не був запрошений на цю інавгурацію, навіть РФ - союзної держави, яка повністю підтримує Лукашенко. Позиція України дуже чітка: вибори в Білорусі не були вільними, чесними і прозорими.

Щодо оцінки інавгурації і політичного статусу президента Лукашенко ми зараз терміново будемо проводити додаткові наради і консультації, щоб визначити нашу позицію", - сказав він.

У середу Адміністрація президента Білорусі повідомила, що відбулася церемонія інавгурації Лукашенка.

Ця подія не було анонсовано і не транслювалося в прямому ефірі.

Як повідомляли Українські Новини, відповідно до незалежних екзит-полав, на президентських виборах в серпні цього року Лукашенко отримав трохи більше ніж 16% голосів .

Також згідно з ЦВК Білорусі, Лукашенко отримав на виборах президента Білорусі більше ніж 80% голосів.

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