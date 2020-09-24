підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
24 вересня 2020, четвер, 15:26 12
Судова влада 2020-09-24T16:45:03+03:00
Українські Новини
Поліція закрила справу про можливе втручання Байдена в діяльність Шокіна

Поліція закрила справу про можливе втручання Байдена в діяльність Шокіна

Валерия Драгомирова
Джо Байден, Поліція, Віктор Шокін
Віктор Шокін
Віктор Шокін

Кримінальне провадження про можливе втручання  в діяльність колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна ексвіцепрезидента США Джо Байдена поліція закрила.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Справу закрили", - сказав він.

За словами співрозмовника агентства, справу було закрито після допиту Шокіна і після того, як ексгенпрокурор подав клопотання про допит у справі безпосередньо Байдена та інших колишніх високопоставлених чиновників США.

Співрозмовник не виключив, що справу закрили у зв'язку з таким клопотанням.

Крім допиту Шокіна більше ніяких слідчих дій у справі не проводилося.

Як повідомляли Українськi Новини, Державне бюро розслідувань направило в поліцію кримінальне провадження щодо можливого втручання колишнього віцепрезидента США Джо Байдена в роботу ексгенпрокурора Віктора Шокіна.

Шокін просить Нацполіцію допитати у його справі Байдена , Порошенка та інших чиновників.

Віктор Шокін був допитаний в рамках даної справи 21 вересня.

У 2019 Касаційна адміністративна палата Верховного Суду відмовила колишньому генпрокурору Віктора Шокіну у відновленні його на посаді генпрокурора.

Більше новин про: Джо Байден Поліція Віктор Шокін

Аграрії втратили 6,5 млрд гривень через посуху
За серпень Зеленський заробив "голу" ставку в 28 тисяч гривень
Новини
На довиборах в окрузі №208 усувають фаворитку гонки Людмилу Давиденко. Вона звернулася до Зеленського та Авакова, – ЗМІ 16:43
Українців закликають до онлайн-реєстрації перед походом у гори 16:36
Україна попросила Білорусь перенести форум регіонів за участю Зеленського і Лукашенка на 2021 16:28
Аграрії втратили 6,5 млрд гривень через посуху 16:15
Дія Сity стане фундаментом екосистеми для створення української економіки знань, — Олександр Борняков 15:54
більше новин
24.09.20 12:00 Прес-конференція: "Сьогодні – зупинка вагонобудівних заводів, завтра – банкрутство логістичних компаній. Вагонобудівники та логісти вимагають від Уряду вжити термінових заходів!" 14:49
Сергій Шахов. Фото:
"Наш край" висунув Сергія Шахова кандидатом у мери Києва 14:49 Фото
Укрбуд міг добудувати свої об'єкти. Його просто випатрали, — Максим Микитась 17:23
Депутати від "ЄС" не голосуватимуть за земельні питання на останньому засідання Київради 15:52
Здивований тим, що в Україні нікого не хвилює занепад підприємства, - китайський інвестор "Мотор Січі" 09:30
більше новин
24.09.20 12:00 Прес-конференція: "Сьогодні – зупинка вагонобудівних заводів, завтра – банкрутство логістичних компаній. Вагонобудівники та логісти вимагають від Уряду вжити термінових заходів!" 14:49
Українські лікарі показали, як коронавірус змінює легені інфікованих 08:30
Символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською: Апеляційний суд визнав законним висновок Інституту нацпамяти 18:07
В Україні 3,5 тисячі нових випадків коронавірусу і 63 смерті за добу 09:32
У США Коломойський відмивав гроші через Deutsche Bank і залишав після себе розруху, - ЗМІ 13:33
більше новин
Україна попросила Білорусь перенести форум регіонів за участю Зеленського і Лукашенка на 2021
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok