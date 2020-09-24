Поліція закрила справу про можливе втручання Байдена в діяльність Шокіна

Кримінальне провадження про можливе втручання в діяльність колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна ексвіцепрезидента США Джо Байдена поліція закрила. Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах. "Справу закрили", - сказав він. За словами співрозмовника агентства, справу було закрито після допиту Шокіна і після того, як ексгенпрокурор подав клопотання про допит у справі безпосередньо Байдена та інших колишніх високопоставлених чиновників США. Співрозмовник не виключив, що справу закрили у зв'язку з таким клопотанням. Крім допиту Шокіна більше ніяких слідчих дій у справі не проводилося. Як повідомляли Українськi Новини, Державне бюро розслідувань направило в поліцію кримінальне провадження щодо можливого втручання колишнього віцепрезидента США Джо Байдена в роботу ексгенпрокурора Віктора Шокіна. Шокін просить Нацполіцію допитати у його справі Байдена , Порошенка та інших чиновників. Віктор Шокін був допитаний в рамках даної справи 21 вересня. У 2019 Касаційна адміністративна палата Верховного Суду відмовила колишньому генпрокурору Віктора Шокіну у відновленні його на посаді генпрокурора.