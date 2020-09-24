Поліція закрила справу про можливе втручання Байдена в діяльність Шокіна

Кримінальне провадження про можливе втручання в діяльність колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна ексвіцепрезидента США Джо Байдена п оліція закрила .

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Справу закрили", - сказав він.

За словами співрозмовника агентства, справу було закрито після допиту Шокіна і після того, як ексгенпрокурор подав клопотання про допит у справі безпосередньо Байдена та інших колишніх високопоставлених чиновників США.

Співрозмовник не виключив, що справу закрили у зв'язку з таким клопотанням.

Крім допиту Шокіна більше ніяких слідчих дій у справі не проводилося.

Як повідомляли Українськi Новини, Державне бюро розслідувань направило в поліцію кримінальне провадження щодо можливого втручання колишнього віцепрезидента США Джо Байдена в роботу ексгенпрокурора Віктора Шокіна.

Шокін просить Нацполіцію допитати у його справі Байдена , Порошенка та інших чиновників.

Віктор Шокін був допитаний в рамках даної справи 21 вересня.

У 2019 Касаційна адміністративна палата Верховного Суду відмовила колишньому генпрокурору Віктора Шокіну у відновленні його на посаді генпрокурора.

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