Шокіна допитали у справі про можливе втручання Байдена в його роботу

Поліція допитала колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна у справі про можливе втручання ексвіце-президента США Джо Байдена в його діяльність. Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах. "Його допитали у справі про втручання Байдена", — сказав співрозмовник. З його слів, допит відбувся в понеділок, 21 вересня. Співрозмовник не повідомив, які саме свідчення надав Шокін. Як повідомляли Українськi Новини, Державне бюро розслідувань направило в поліцію кримінальне провадження щодо можливого втручання колишнього віце-президента США Джо Байдена в роботу ексгенпрокурора Віктора Шокіна. Раніше Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо можливого втручання колишнього віце-президента США Джо Байдена в роботу ексгенпрокурора Віктора Шокіна. При цьому в фабулі справи ім'я Байдена не називається. Після цього Нацполіція повернула в ДБР заяву Шокіна про втручання в його роботу ексвіце-президента США Байдена. У 2019 Касаційна адміністративна палата Верховного Суду відмовила колишньому генпрокурору Віктора Шокіну у відновленні його на посаді генпрокурора. Як раніше заявляв позафракційний народний депутат Андрій Деркач, посольство США в 2016 році руками курує ними Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) збирало особисту інформацію на ексгенпрокурора України Віктора Шокіна, а також членів його сім'ї. Також посольство погоджувало з НАБУ проєкт підозри ексглаві ДФС Роману Насірову, якого затримали якраз після поїздки на інавгурацію до новообраного Дональда Трампа.