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22 вересня 2020, вівторок, 10:06 11
Силові структури 2020-09-22T11:15:02+03:00
Українські Новини
Шокіна допитали у справі про можливе втручання Байдена в його роботу

Шокіна допитали у справі про можливе втручання Байдена в його роботу

Надежда Комендантова
Джо Байден, Розслідування, Допит, Віктор Шокін
Віктор Шокін. Фото: grushevskogo5.com
Віктор Шокін. Фото: grushevskogo5.com

Поліція допитала колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна у справі про можливе втручання ексвіце-президента США Джо Байдена в його діяльність.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Його допитали у справі про втручання Байдена", — сказав співрозмовник.

З його слів, допит відбувся в понеділок, 21 вересня.

Співрозмовник не повідомив, які саме свідчення надав Шокін.

Як повідомляли Українськi Новини, Державне бюро розслідувань направило в поліцію кримінальне провадження щодо можливого втручання колишнього віце-президента США Джо Байдена в роботу ексгенпрокурора Віктора Шокіна. Раніше Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо можливого втручання колишнього віце-президента США Джо Байдена в роботу ексгенпрокурора Віктора Шокіна. При цьому в фабулі справи ім'я Байдена не називається.

Після цього Нацполіція повернула в ДБР заяву Шокіна про втручання в його роботу ексвіце-президента США Байдена.

У 2019 Касаційна адміністративна палата Верховного Суду відмовила колишньому генпрокурору Віктора Шокіну у відновленні його на посаді генпрокурора.

Як раніше заявляв позафракційний народний депутат Андрій Деркач, посольство США в 2016 році руками курує ними Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) збирало особисту інформацію на ексгенпрокурора України Віктора Шокіна, а також членів його сім'ї. Також  посольство погоджувало з НАБУ проєкт підозри ексглаві ДФС Роману Насірову, якого затримали якраз після поїздки на інавгурацію до новообраного Дональда Трампа.

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