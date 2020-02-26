ДБР відкрило справу про можливе втручання Байдена в діяльність Шокіна

Джо Байден і Шокін. Фото: Новий Час

Джо Байден і Шокін. Фото: Новий Час

Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого втручання колишнього віце-президента США Джо Байдена в роботу екс-генпрокурора Віктора Шокіна.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в ДБР.

"Справу відкрили за рішенням Печерського суду, який зобов'язав це зробити", - сказав він.

За його словами, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 лютого.

Справа відкрита за фактом втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, відповідальність за яке передбачена ч. 2 с. 343 Кримінального кодексу.

При цьому, в фабулою справи не зазначено прізвище Байдена, тільки те, що це громадянин США.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Нацполіція повернула в ДБР заяву Шокіна про втручання в його роботу ексвіце-президента США Байдена.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році Касаційна адміністративна палата Верховного Суду відмовила колишньому генпрокурору Віктору Шокіну відновлення його на посаді генпрокурора.