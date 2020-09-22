Шокін просить допитати у його справі Байдена

Міжнародне доручення про допит колишнього віцепрезидента США Джо Байдена к олишній генеральний прокурор Віктор Шокін просить Національну поліцію відправити в США у справі про втручання в діяльність Шокіна як генпрокурора.

Про це він повідомив Українским Новинам.

"Я подав клопотання, щоб допитали Байдена та інших осіб. На жаль, ЗМІ говорять, що я втручаюся в вибори президента США, але це не так. Ще з грудня 2016 року, коли Байден ще не був кандидатом в президенти, я подавав заяви про тому, що Байден тиснув на президента Порошенка. Таким чином, я не маю бажання втручатися у вибори президента США", - сказав Шокін.

За його словами, також слід допитати в рамках його справи колишнього державного секретаря США Джона Керрі, а також колишнього президента Петра Порошенка.

"Слідчий має допитати всіх осіб, які причетні до мого незаконного звільнення", - зазначив ексгенпрокурор.

Він підкреслив, що його не цікавить, чи є Байден кандидатом в президенти чи ні, але "правоохоронні органи мають звернутися в США і повинні його допитати".

Також Шокін повідомив, що справу про втручання Байдена в його діяльність надійшло в поліцію як кримінальний проступок.

Він вважає, що таким чином Верховна Рада, яка проголосувала за закон про кримінальні проступки, дала можливість по-суті втручатися в суверенні справи України.

Шокін додав, що у його справі не виконані жодні слідчі дії.

Ексгенпрокурор наполягає, що це не справа проти США або Демократичної партії, а саме щодо Байдена.

Він сподівається, що правоохоронні органи направлять доручення в США про допит Байдена.

Таке ж клопотання, за його словами, він подав у правоохоронні органи Греції, які його допитали в рамках розслідування справи про його отруєння, і на сьогодні грецька сторона готує запит до правоохоронних органів США про відповідному допиті Байдена.

Як повідомляли Українськi Новини, Державне бюро розслідувань направило в поліцію кримінальне провадження щодо можливого втручання колишнього віцепрезидента США Джо Байдена в роботу ексгенпрокурора Віктора Шокіна. Раніше Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо можливого втручання колишнього віцепрезидента США Джо Байдена в роботу ексгенпрокурора Віктора Шокіна. При цьому в фабулі справи ім'я Байдена не називається.

Після цього Нацполіція повернула в ДБР заяву Шокіна про втручання в його роботу ексвіце-президента США Байдена.

У 2019 Касаційна адміністративна палата Верховного Суду відмовила колишньому генпрокурору Віктора Шокіна у відновленні його на посаді генпрокурора.

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