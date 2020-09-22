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22 вересня 2020, вівторок, 15:02 10
Зовнішня політика 2020-09-22T16:30:03+03:00
Українські Новини
Шокін просить допитати у його справі Байдена

Шокін просить допитати у його справі Байдена

Ольга Фандорина
Джо Байден, Вибори президента США 2020, Петро Порошенко, Віктор Шокін
Віктор Шокін
Віктор Шокін

Міжнародне доручення про допит колишнього віцепрезидента США Джо Байдена колишній генеральний прокурор Віктор Шокін просить Національну поліцію відправити в США у справі про втручання в діяльність Шокіна як генпрокурора.

Про це він повідомив Українским Новинам.

"Я подав клопотання, щоб допитали Байдена та інших осіб. На жаль, ЗМІ говорять, що я втручаюся в вибори президента США, але це не так. Ще з грудня 2016 року, коли Байден ще не був кандидатом в президенти, я подавав заяви про тому, що Байден тиснув на президента Порошенка. Таким чином, я не маю бажання втручатися у вибори президента США", - сказав Шокін.

За його словами, також слід допитати в рамках його справи колишнього державного секретаря США Джона Керрі, а також колишнього президента Петра Порошенка.

"Слідчий має  допитати всіх осіб, які причетні до мого незаконного звільнення", - зазначив ексгенпрокурор.

Він підкреслив, що його не цікавить, чи є Байден кандидатом в президенти чи ні, але "правоохоронні органи мають звернутися в США і повинні його допитати".

Також Шокін повідомив, що справу про втручання Байдена в його діяльність надійшло в поліцію як кримінальний проступок.

Він вважає, що таким чином Верховна Рада, яка проголосувала за закон про кримінальні проступки, дала можливість по-суті втручатися в суверенні справи України.

Шокін додав, що у його справі не виконані жодні слідчі дії.

Ексгенпрокурор наполягає, що це не справа проти США або Демократичної партії, а саме щодо Байдена.

Він сподівається, що правоохоронні органи направлять доручення в США про допит Байдена.

Таке ж клопотання, за його словами, він подав у правоохоронні органи Греції, які його допитали в рамках розслідування справи про його отруєння, і на сьогодні грецька сторона готує запит до правоохоронних органів США про відповідному допиті Байдена.

Як повідомляли Українськi Новини, Державне бюро розслідувань направило в поліцію кримінальне провадження щодо можливого втручання колишнього віцепрезидента США Джо Байдена в роботу ексгенпрокурора Віктора Шокіна. Раніше Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо можливого втручання колишнього віцепрезидента США Джо Байдена в роботу ексгенпрокурора Віктора Шокіна. При цьому в фабулі справи ім'я Байдена не називається.

Після цього Нацполіція повернула в ДБР заяву Шокіна про втручання в його роботу  ексвіце-президента США Байдена.

У 2019 Касаційна адміністративна палата Верховного Суду  відмовила колишньому генпрокурору Віктора Шокіна у відновленні його на посаді генпрокурора.

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