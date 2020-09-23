Рубль просів у обмінниках Києва. Курс російської нацвалюти на 23 вересня

У середу, 23 вересня, порівняно з курсом у вівторок , середній курс купівлі рубля 22 вересня, знизився на 1 копійку становить 3,33 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля не змінився і становить 3,84 гривні за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 22 вересня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,33 3,84 Максимальний 3,66 5,00 Мінімальний 2,50 3,67

Як повідомляли Українські Новини, в середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 22 вересня на 3,50 коп. до 28,3177 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,05 коп. до 28,0981 UAH/USD.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23 вересня, на 0,37 коп. до 28,2059 UAH/USD.

Тим часом в проєкт держбюджету-2021 закладають курс близько 29 гривень до долара.

Крім того, експерти схильні вважати, що до 2021 року долар не перевищить позначку в 29 грн/долар. Експерт зазначив, що важливий фактор курсу - скільки грошей українці, що працюють за кордоном, надішлють додому.

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