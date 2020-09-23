Рубль просів у обмінниках Києва. Курс російської нацвалюти на 23 вересня

У середу, 23 вересня, порівняно з курсом у вівторок, середній курс купівлі рубля 22 вересня, знизився на 1 копійку становить 3,33 гривень за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua. Середній курс продажу рубля не змінився і становить 3,84 гривні за 10 рублів. Курс рубля в обмінниках Києва станом на 22 вересня: 10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,33 3,84 Максимальний 3,66 5,00 Мінімальний 2,50 3,67 Як повідомляли Українські Новини, в середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 22 вересня на 3,50 коп. до 28,3177 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 0,05 коп. до 28,0981 UAH\/USD. Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23 вересня, на 0,37 коп. до 28,2059 UAH\/USD. Тим часом в проєкт держбюджету-2021 закладають курс близько 29 гривень до долара. Крім того, експерти схильні вважати, що до 2021 року долар не перевищить позначку в 29 грн\/долар. Експерт зазначив, що важливий фактор курсу - скільки грошей українці, що працюють за кордоном, надішлють додому.