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23 вересня 2020, середа, 11:30 5
Економіка 2020-09-23T12:00:02+03:00
Українські Новини
Рубль просів у обмінниках Києва. Курс російської нацвалюти на 23 вересня

Рубль просів у обмінниках Києва. Курс російської нацвалюти на 23 вересня

Анна Рудык
Курс валют, Курс, курс рубля в Україні, курс рубля в Києві, Курс російського рубля
Рубль. Фото: pixabay
Рубль. Фото: pixabay

У середу, 23 вересня, порівняно з курсом у вівторок, середній курс купівлі рубля  22 вересня, знизився на 1 копійку становить 3,33 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля не змінився і становить 3,84 гривні за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 22 вересня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,33 3,84
Максимальний 3,66 5,00
Мінімальний 2,50 3,67

Як повідомляли Українські Новини, в середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 22 вересня на 3,50 коп. до 28,3177 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,05 коп. до 28,0981 UAH/USD.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23 вересня, на 0,37 коп. до 28,2059 UAH/USD.

Тим часом в проєкт держбюджету-2021 закладають курс близько 29 гривень до долара.

Крім того, експерти схильні вважати, що до 2021 року долар не перевищить позначку в 29 грн/долар. Експерт зазначив, що важливий фактор курсу - скільки грошей українці, що працюють за кордоном, надішлють додому.

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