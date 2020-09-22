Зростання сповільниться. Економіст дав прогноз щодо курс долара

Курс долара до гривні продовжує впевнено зростати. Таку динаміку в Україні можна спостергіати уже чотири тижні поспіль. З 11 по 18 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 26,36 коп. до 28,2262 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 26,69 коп. до 28,0009 UAH/USD. Проте за прогнозом курсу валют, екномісти запевняють, що це зростання скоро припинеться.

Про тенденції в змінах курсу найближчим часом розповів доктор економічних наук Владислав Зимовець, повідомляє "Украіна24" .

"Складно сказати, коли долар зупиниться, але що він зупиниться - це точно. Ризики, які існують сьогодні, можуть підштовхувати курс долара вгору, але є і компенсатори", - пояснив фахівець.

За словами Зимовця, з України почали виводити капітал. В останні місяці це відбувається особливо швидко. Якщо в 2019 році економісти фіксували приплив іноземного капіталу в 5 млрд доларів, то в 2020 році за 7 місяців з країни 6 млрд доларів пішло в різних формах. Це підштовхує курс долара до зростання.

З іншого боку, економісти вказують на позитивне сальдо поточного рахунку, і навіть дефіцит торгового рахунку в Україні скоротився удвічі порівняно з 2019 роком. Імпортної продукції стали закуповувати менше. Експорт теж зменшився - але зовсім незначними темпами. Це повинно стримати зростання курсу інвалюти.

Як повідомляли Українськi Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21 вересня, на 5,91 коп. до 28,1718 UAH/USD після недовгої стабілізації нацвалюти.

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 18 вересня на 4,93 коп. до 28,2755 UAH/USD , курс купівлі - підвищився на 3,68 коп. до 28,0377 UAH / USD.

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