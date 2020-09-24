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24.09.20 12:00 Пресс-конференция: "Сегодня - остановка вагоностроительных заводов, завтра - банкротство логистических компаний. Вагоностроители и логисты требуют от правительства принять срочные меры!"

24 вересня 2020, четвер, 10:30 12
Економіка 2020-09-24T11:45:02+03:00
Українські Новини
Після падіння долар трохи зріс в ціні, а євро продовжує дешевшати

Після падіння долар трохи зріс в ціні, а євро продовжує дешевшати

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс долара
Курс долара

У четвер, 24 вересня, станом на 9:30 в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара підвищився порівняно з 23 вересня на 0,57 коп. до 28,3245 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 0,84 коп. до 28,1013 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс покупки євро знизився на 9,03 коп. до 32,6435 UAH/EUR, курс продажу знизився на 8,55 коп. до 33,1410 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 28,1013 28,3245 32,6435 33,1410 3,29 3,82
Максимальний 28,2200 28,5000 32,9000 33,5200 3,65 4,00
Мінімальний 27,9500 28,2500 32,4000 32,9300 2,50 3,65

Як повідомляли Українські Новини, економіст Тарас Козак не рекомендує вкладати всі свої кошти в долари або в євро, частину заощаджень рекомендується все ж тримати й в гривні.

Також Мінфін очікує, що Україна вийде на рівень зростання ВВП в 4,6% в 2021 році і вважає таке зростання реалістичним.

Крім того, протягом тижня з 11 по 18 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 26,36 коп. до 28,2262 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 26,69 коп. до 28,0009 UAH/USD. Проте за прогнозом курсу валют, екномісти запевняють, що це зростання скоро припинеться.

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