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  • Міністр фінансів Марченко вважає реалістичним зростання ВВП в 2021 на рівні 4,6%
20 вересня 2020, неділя, 20:45 6
Економіка 2020-09-20T21:30:01+03:00
Українські Новини
Міністр фінансів Марченко вважає реалістичним зростання ВВП в 2021 на рівні 4,6%

Міністр фінансів Марченко вважає реалістичним зростання ВВП в 2021 на рівні 4,6%

Елена Новикова
ВВП, Міністр фінансів України, Міністерство фінансів, економіка України, Сергій Марченко, Ріст ВВП
Сергей Марченко. Фото: Радіо Свобода
Сергей Марченко. Фото: Радіо Свобода

У Міністерстві фінансів України очікують, що Україна вийде на рівень зростання ВВП в 4,6% в 2021 році і вважають таке зростання реалістичним, в той час, як раніше в Мінекономіки заявили, що економічне зростання в країні відновиться до кінця 2020 року. Про це повідомив міністр Сергій Марченко в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

"Ми плануємо в наступному році 4,6% зростання ВВП. І за цими параметрами, я вважаю, у нас все досить так нормально, помірно. Цей бюджет є реалістичним. Він не надутий щодо доходів, не популістський за видатками. Цей бюджет збалансований. І ми намагатимемося... Наприклад, у 2022 році дефіцит уже буде 4,5%, а в 2023-му - 3,5%", - сказав він.

Міністр зазначив, що спільно з бюджетним комітетом його відомство подало "індикативи" по кожному міністерству до 2023 року із зазначенням сум витрат, які вони можуть отримати.

"Тобто, ми провели практику середньострокового планування, яку, на жаль, ми не змогли вчасно зробити через коронакризу в червні", - додав Марченко.

Як повідомляли Українські Новини, в новому держбюджеті-2021 хочуть скоротити держборг до 64,6% ВВП.

Раніше повідомлялося про те, що S&P прогнозує падіння ВВП України на 6% в 2020 і курс гривні на кінець року 29 UAH / USD.

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