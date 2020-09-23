Невідомі зламали сайт Нацполіціі

з'явилася інформація про те, що в Лук'янівське СІЗО намагалися передати наркотики за допомогою квадрокоптера . Національна поліція заявляє, що її сайт піддався кібератаці в той час, як

Про це йдеться в повідомленні Національної поліції в Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні о 11:45 зафіксовано несанкціоноване втручання в роботу офіційного веб-сайту Нацполіціі. У зв'язку з цим на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції була поширена недостовірна інформація", - йдеться в повідомленні.

Сайт Національної поліції тимчасово не працює.

Фахівці працюють над усуненням несправностей.

Як повідомляли Українські новини, у липні в Twitter було зламано акаунти Гейтса, Обами, Маска і Apple .

Також в серпні СБУ разом із британською кібер-поліцією викрили велику міжнародну мережу хакерів .

Крім того, в серпні за тиждень на сайт Офісу Президента України було скоєно три кібератаки .

А в липні в РНБО заявили про витік з баз даних сервісу Cloudflare, яким користуються держоргани.

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