Невідомі зламали сайт Нацполіціі

Національна поліція заявляє, що її сайт піддався кібератаці в той час, як з'явилася інформація про те, що в Лук'янівське СІЗО намагалися передати наркотики за допомогою квадрокоптера. Про це йдеться в повідомленні Національної поліції в Facebook, передають Українські Новини. "Сьогодні о 11:45 зафіксовано несанкціоноване втручання в роботу офіційного веб-сайту Нацполіціі. У зв'язку з цим на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції була поширена недостовірна інформація", - йдеться в повідомленні. Сайт Національної поліції тимчасово не працює. Фахівці працюють над усуненням несправностей. Як повідомляли Українські новини, у липні в Twitter було зламано акаунти Гейтса, Обами, Маска і Apple . Також в серпні СБУ разом із британською кібер-поліцією викрили велику міжнародну мережу хакерів . Крім того, в серпні за тиждень на сайт Офісу Президента України було скоєно три кібератаки . А в липні в РНБО заявили про витік з баз даних сервісу Cloudflare, яким користуються держоргани.