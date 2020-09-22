У Лук'янівське СІЗО намагалися передати наркотики за допомогою квадрокоптера

Біля Лук'янівського СІЗО в Києві правоохоронці затримали 32-річного чоловіка, який намагався передати затриманим наркотики за допомогою квадрокоптера.

Про це йдеться в повідомленні Відділу комунікації столичної поліції.



Вчора близько 15:00 під час патрулювання території поблизу СІЗО на вулиці Дегтярівській правоохоронці помітили підозрілого чоловіка. Під час перевірки у нього виявили квадрокоптер і речовини, схожі на наркотичні.



Як встановили правоохоронці, затриманий за допомогою квадрокоптера намагався перекинути наркотичні засоби на територію СІЗО. В ході першочергових слідчих дій поліцейські вилучили у зловмисника дрон, мобільний телефон, більше 40 пакетів з ймовірно наркотичною речовиною та кілька пластинок з таблетками.

Наркотичні речовини. Фото: Нацполіція

Вже встановлено, що він раніше неодноразово судимий за вчинення різних майнових злочинів: крадіжки, шахрайства, незаконне заволодіння автотранспортом та наркозлочини. Крім того, на час затримання він знаходився в розшуку поліцією Київської області за вчинення злочину, пов'язаного з незаконним обігом наркотиків.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вилучені речові докази направили на проведення відповідних експертиз.

В даний час слідчі під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури готують затриманому повідомлення про підозру у вчиненні злочину. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Як повідомляли Українські Новини, міністр юстиції України Денис Малюська анонсував про запуск подарункових сертифікатів на користування послугами платних камер в українських слідчих ізоляторах.

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