За тиждень на сайт Офісу Президента здійснили три кібератаки

Тоді як під час карантину збільшилась кількість атак російських хакерів на відомства з протидії коронавірусу в Україні, в період з 5 по 11 серпня було зафіксовано і заблоковано 3 DDoS-атаки, більшість — на сайт Офісу Президента України. Про це зазначається в повідомленні Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"Заблоковано 3 DDoS-атаки, переважна більшість — на веб-ресурси Офісу президента України. Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA в цей період зареєструвала і обробила 1227 кіберінцидентів, що на 63% менше, ніж попереднього тижня", — сказано в ньому.

Наголошується, що всього було зафіксовано 64960 підозрілих подій в мережі, що 34% менше, ніж на попередньому тижні. При цьому в основному це були спроби сканування (84%) і застосування нестандартних протоколів (14%).

Крім того, система захищеного доступу держорганів до мережі Інтернет заблокувала 417 965 різних видів атак, переважна більшість — це мережеві атаки прикладного рівня (99%).

Як повідомляли Українські Новини, Рада національної безпеки і оборони заявив про витоку даних з сервісу Cloudflare, що несе загрозу для безпеки державних і приватних ресурсів.

Пізніше СБУ заявила, що загрози для держресурсів внаслідок витоку даних з Cloudflare немає.