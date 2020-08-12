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12 серпня 2020, середа, 08:57 8
Інтернет і IT 2020-08-12T10:00:02+03:00
Українські Новини
За тиждень на сайт Офісу Президента здійснили три кібератаки

За тиждень на сайт Офісу Президента здійснили три кібератаки

Елена Новикова
кібератака, Офіс президента, Офіс Президента України
Кібератака. Фото: pixabay
Кібератака. Фото: pixabay

Тоді як під час карантину збільшилась кількість атак російських хакерів на відомства з протидії коронавірусу в Україні, в період з 5 по 11 серпня було зафіксовано і заблоковано 3 DDoS-атаки, більшість — на сайт Офісу Президента України. Про це зазначається в повідомленні Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"Заблоковано 3 DDoS-атаки, переважна більшість — на веб-ресурси Офісу президента України. Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA в цей період зареєструвала і обробила 1227 кіберінцидентів, що на 63% менше, ніж попереднього тижня", — сказано в ньому.

Наголошується, що всього було зафіксовано 64960 підозрілих подій в мережі, що 34% менше, ніж на попередньому тижні. При цьому в основному це були спроби сканування (84%) і застосування нестандартних протоколів (14%).

Крім того, система захищеного доступу держорганів до мережі Інтернет заблокувала 417 965 різних видів атак, переважна більшість — це мережеві атаки прикладного рівня (99%).

Як повідомляли Українські Новини, Рада національної безпеки і оборони заявив про витоку даних з сервісу Cloudflare, що несе загрозу для безпеки державних і приватних ресурсів.

Пізніше СБУ заявила, що загрози для держресурсів внаслідок витоку даних з Cloudflare немає.

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