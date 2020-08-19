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19 серпня 2020, середа, 20:27 5
Силові структури 2020-08-19T21:00:01+03:00
Українські Новини
СБУ разом з британцями викрили велику міжнародну мережу хакерів

СБУ разом з британцями викрили велику міжнародну мережу хакерів

Надежда Комендантова
СБУ, хакери, Кібербезпека
Затримання хакера. Фото: СБУ
Затримання хакера. Фото: СБУ

Служба безпеки України, яка за півроку запобігла понад 300 кібератак на критичну інфраструктуру, припинила діяльність хакера, підозрюваного в розробці вірусних програм для міжнародного угруповання.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.

"Кіберспеціалісти Служби безпеки України спільно з кіберпідрозділом Міської поліції Лондона, Національним агентством по боротьбі зі злочинністю (NCA) та іншими компетентними органами Великобританії блокували діяльність міжнародного хакерського угруповання ", - йдеться в ньому.

Установлено, що угрупування діяло з 2018 року і спеціалізувалося на викраденні персональних даних громадян Великобританії, США , країн Європи та СНД для продажу на ресурсах DarkNet.

Задержание хакера. Фото: СБУЗатримання хакера. Фото: СБУ

Оперативники спецслужби отримали від британських партнерів інформацію, що один з учасників угруповання проживає в Україні.

Хакер розробляв і продавав на спеціалізованих сайтах вірусні програми, які забезпечували несанкціонований доступ до комп'ютерних операційних систем по всьому світу.

З допомогою шкідливої ​​програми зловмисники незаконно заволодівали логінами і паролями від сайтів, електронними поштовими скринькамм, даними кредитних карток і електронних гаманців громадян.

Надалі викрадена інформація використовувалася для створення бот-мереж, здійснення DDoS-атак, викрадення коштів та персональної інформації громадян.

У ході слідчих дій за місцем проживання українського хакера вилучено понад 20 терабайтів інформації з базами даних із комп'ютерів, які були зламані, а також вихідні коди розробленого ним вірусу.

Зловмисника повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу.

Раніше британські колеги затримали його спільника, який вже відбуває тюремне ув'язнення за злочини у сфері кібербезпеки.

Продовжується досудове слідство.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Рада національної безпеки і оборони заявила про витік даних з сервісу Cloudflare, що несе загрозу для безпеки державних і приватних ресурсів.

СБУ заявила, що загрози для держресурсів внаслідок витоку даних з Cloudflare немає.

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