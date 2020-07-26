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26 липня 2020, неділя, 22:08 7
Силові структури 2020-07-26T22:45:01+03:00
Українські Новини
РНБО заявили про витік з баз даних сервісу Cloudflare, яким користуються держоргани

РНБО заявили про витік з баз даних сервісу Cloudflare, яким користуються держоргани

Кира Молчанова
РНБО, Витік інформації, Cloudflare
Витік даних. Фото: kh.sfs.gov.ua
Витік даних. Фото: kh.sfs.gov.ua

Рада національної безпеки і оборони заявляє про витік даних з сервісу Cloudflare, що несе загрозу для безпеки державних і приватних ресурсів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби РНБО, передають Українські Новини.

"Фахівці Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК) при Раді національної безпеки і оборони України виявили в DarkNet опублікований перелік з майже 3 млн сайтів, що використовують сервіс Cloudflare для захисту від DDoS та ряду інших кібератак", - йдеться в ньому.

Зазначено, що дана витік несе загрозу для безпеки державних і приватних ресурсів.

Сервіс Cloudflare надає мережеві послуги з приховування реальних IP-адрес для пом'якшення DDoS-атак, роботи служб безпеки в інтернеті і сервісів сервера розподілених доменних імен.

Опублікований перелік містить реальні IP-адреси сайтів, що створює загрози спрямованих на них атак.

Зокрема, серед таких адрес 45 записів з доменом gov.ua і більше 6,5 тис. з доменом ua.

Зазначено, що серед них є ресурси, що належать об'єктів критичної інфраструктури.

"Фахівці НКЦК вже проаналізували інформацію щодо українських сайтів... Інформація про частини ресурсів є застарілою. Проте інша частина залишається актуальною. Зараз НКЦК повідомив про загрозу основним суб'єктам кібербезпеки. Спільно здійснюється оповіщення власників всіх ресурсів, IP-адреси яких були скомпрометовані внаслідок витоку", - вказується в повідомленні.

Власникам скомпрометованих ресурсів рекомендується по можливості оперативно змінити IP-адреси розміщення веб-ресурсів та посилити моніторинг кібератак на зазначені ресурси.

Як повідомляли Українські Новини, 14 травня Національна поліція спростувала витік персональних даних громадян в Telegram-канал з програми "Дія".

Міністерство цифровий трансформації заперечує причетність програми "Дія" до оприлюднення Telegram-ботом бази даних із 26 млн водійських посвідчень.

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