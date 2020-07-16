У Twitter зламали акаунти Гейтса, Обами, Маска і Apple

У середу, 15 липня, невідомі зловмисники зламали акаунти в соцмережі Twitter, яка раніше запустила нову функцію, відомих користувачів і розмістили на їх сторінках однакові твіти з проханням пожертвувати біткоїни. Зловмисники обіцяють повернути біткоїни у подвійному розмірі через пів години.

Про це пише вилання DW.

Всі повідомлення містять адресу одного і того ж біткоїн-гаманця. Такі твіти з'явилися на сторінках засновника компанії SpaceX Ілона Маска, співзасновника Microsoft Білла Гейтса, експрезидента США Барака Обами, репера Каньє Веста, а також в офіційних акаунтах компаній Apple і Uber.

Записи були видалені незабаром після публікації, але, як повідомляє редактор видання The Verge Тому Уоррен, хакерам вдалося отримати більше ніж 104 тисячі доларів. Видання Business Insider зв'язалося з прессекретарем Білла Гейтса, той підтвердив, що твіт був опублікований не Гейтсом.

За різними оцінками, ця кібератака може стати найбільшою в історії системи безпеки Twitter.

Станом на ранок 16 липня Twitter продовжує працювати з обмеженнями.

Так, служба технічної підтримки Twitter заявила, що в більшості акаунтів знову з'явилася можливість писати повідомлення, однак ця можливість може з'являтися і зникати.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп розлютився на Twitter і пригрозив заблокувати всі соцмережі в США перед виборами.

Раніше Viber, Монобанк і Приват24 перестали запускатися на пристроях Apple через програмний збій.