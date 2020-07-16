підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • У Twitter зламали акаунти Гейтса, Обами, Маска і Apple
16 липня 2020, четвер, 10:01 11
Світ 2020-07-16T11:30:02+03:00
Українські Новини
У Twitter зламали акаунти Гейтса, Обами, Маска і Apple

У Twitter зламали акаунти Гейтса, Обами, Маска і Apple

Валерия Драгомирова
Барак Обама, Twitter, Ілон Маск, Каньє Вест, хакерська атака, Злом мережі, Білл Гейтс
Twitter на iPhone. Фото: pixabay
Twitter на iPhone. Фото: pixabay

У середу, 15 липня, невідомі зловмисники зламали акаунти в соцмережі Twitter, яка раніше запустила нову функцію, відомих користувачів і розмістили на їх сторінках однакові твіти з проханням пожертвувати біткоїни. Зловмисники обіцяють повернути біткоїни у подвійному розмірі через пів години.

Про це пише вилання DW.

Всі повідомлення містять адресу одного і того ж біткоїн-гаманця. Такі твіти з'явилися на сторінках засновника компанії SpaceX Ілона Маска, співзасновника Microsoft Білла Гейтса, експрезидента США Барака Обами, репера Каньє Веста, а також в офіційних акаунтах компаній Apple і Uber.

Записи були видалені незабаром після публікації, але, як повідомляє редактор видання The Verge Тому Уоррен, хакерам вдалося отримати більше ніж 104 тисячі доларів. Видання Business Insider зв'язалося з прессекретарем Білла Гейтса, той підтвердив, що твіт був опублікований не Гейтсом.

За різними оцінками, ця кібератака може стати найбільшою в історії системи безпеки Twitter.

Станом на ранок 16 липня Twitter продовжує працювати з обмеженнями.

Так, служба технічної підтримки Twitter заявила, що в більшості акаунтів знову з'явилася можливість писати повідомлення, однак ця можливість може з'являтися і зникати.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп розлютився на Twitter і пригрозив заблокувати всі соцмережі в США перед виборами.

Раніше Viber, Монобанк і Приват24 перестали запускатися на пристроях Apple через програмний збій.

Більше новин про: Барак Обама Twitter Ілон Маск Каньє Вест хакерська атака Злом мережі Білл Гейтс

Директор Louis Vuitton став найбагатшою людиною за...
Обама пообіцяв Путіну, що врегулює "українське пит...
Каньє Вест вибув з президентської гонки. Сім'я реп...
У NASA розповіли, коли чекати повернення корабля C...
Рада призначила головою НБУ Шевченка
Відсьогодні Болгарія дозволила авіаперельоти з України
Новини
Регіональна Газова Компанія сертифікувала фахівців для водневих випробувань 11:51
Поліція намагається встановити точні збитки від забудови Stolitsa Group Молчанової на землях ДП "Пуща-Водиця" 11:38
Виконавчий директор АТ "Фармак" Володимир Костюк увійшов до ТОП-3 рейтингу кращих топ-менеджерів фармкомпаній 11:32
Протести біля Ради. Фото: Facebook/News Pavlovsky
Біля Ради протестують через закон про російську мову в школах 11:26
Рада призначила головою НБУ Шевченка 11:25
більше новин
Експерти вітають легалізацію грального бізнесу і сподіваються на якнайшвидше підписання закону Президентом 14:47
Легалізації грального бізнесу недостатньо, необхідно врегулювати його оподаткування, - експерти 15:09
Податок GGR треба вводити після системи онлайн моніторингу грального бізнесу, - експерти 14:57
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов 12:03
Готель Ярославського Kharkiv Palace Hotel 5* готується до відкриття казино 15:21
більше новин
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов 12:03
В Україні кількість нових випадків зараження коронавірусом зростає другий день поспіль 09:34
Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 13:45
Рада сьогодні розгляне створення 133 укрупнених районів і призначення місцевих виборів 08:48
Яблучний сезон в Україні розпочався рекордно високими цінами 09:12
більше новин
У Києві після антирекорду знизилася кількість нових випадків коронавірусу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok