У Києві понад три сотні нових випадків коронавируса і п'ять смертей за добу

За минулу добу, 22 вересня, в Києві кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 збільшилася на 307 осіб до 20 335, померлих - на 5 до 330 порівняно з попередньою добою, 21 вересня.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Кількість нових випадків COVID-19 в Києві, на жаль, не зменшується. Упродовж минулої доби захворіли ще 307 чоловік. З них 37 - діти. 5 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 330 киян. Підтверджених випадків захворювання COVID-19 на сьогодні в столиці вже 20 335 ", - сказав він.

Захворіли 161 жінка у віці від 21 до 90 років, 109 чоловіків у віці від 18 до 93 років, 16 дівчаток від 4 місяців до 17 років і 21 хлопчик від 1 року до 17 років.

Серед захворілих 9 медиків.

У лікарні столиці за добу госпіталізовано 37 пацієнтів.

Одужали за минулу добу 114 осіб.

Всього коронавірус подолали 6 043 жителя Києва.

Найбільше випадків захворювання зафіксовано в Деснянському районі - 58, Дарницькому - 50, Дніпровському - 36 випадків.

Як повідомляли Українськi Новини, 21 вересня кількість хворих на коронавірус в Києві збільшилася на 270 осіб до 20 028, померлих - на 7 до 325.

Також в Київській області кількість нових випадків COVID-19 почала знижуватися.

Тим часом, в Україні за добу виявили ще 3,5 тисячі нових випадків зараження коронавірусом з яких госпіталізували 711 хворих .

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