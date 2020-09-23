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23 вересня 2020, середа, 09:32 18
Суспільство 2020-09-23T10:45:34+03:00
Українські Новини
В Україні 3,5 тисячі нових випадків коронавірусу і 63 смерті за добу

В Україні 3,5 тисячі нових випадків коронавірусу і 63 смерті за добу

Надежда Комендантова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу, статистика коронавірусу, Динаміка COVID-19

22 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні порівняно з попередньою добою збільшилася на 3 497 до 184 734, кількість померлих від захворювання — на 63 людини до 3 705, при цьому за добу кількість нових випадків захворювання збільшилася на 21,3%, нових летальних випадків — на 6,8%.

Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 23 вересня в Україні зареєстровано 184 734 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 3 705 летальних, 81 670 осіб одужали.

За добу зафіксовано 3 497 нових випадків захворювання, одужали 1 769 осіб, померло 63 людини.

Таким чином, 22 вересня показник нових хворих за добу був вищим, ніж тих, хто одужав - 3 497 проти 1 769.

Кількість активних хворих (хворі без урахування одужалих і померлих) на ранок 23 вересня становила 99 359 осіб, що на 1,7% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (20 335), Львівській (19 045) та Харківській областях (15 908).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 5455 випадків;
  • Волинська область — 7132 випадки;
  • Дніпропетровська область — 4394 випадки;
  • Донецька область — 2634 випадки;
  • Житомирська область — 5191 випадок;
  • Закарпатська область — 9343 випадки;
  • Запорізька область — 3149 випадків;
  • Івано-Франківська область — 12811 випадків;
  • Кіровоградська область — 1024 випадки;
  • м. Київ — 20335 випадків;
  • Київська область — 8148 випадків;
  • Львівська область — 19045 випадків;
  • Луганська область — 814 випадків;
  • Миколаївська область — 2643 випадки;
  • Одеська область — 12130 випадків;
  • Полтавська область — 1630 випадків;
  • Рівненська область — 11459 випадків;
  • Сумська область — 3280 випадків;
  • Тернопільська область — 12069 випадків;
  • Харківська область — 15908 випадків;
  • Херсонська область — 868 випадків;
  • Хмельницька область — 5049 випадків;
  • Чернівецька область — 13448 випадків;
  • Черкаська область — 3238 випадків;
  • Чернігівська область — 3537 випадків.

Коронавірус в Україні на 23 вересня.Коронавірус в Україні на 23 вересня

Як повідомляли Українськi Новини, 21 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 884 до 181 237, кількість померлих від захворювання - на 59 осіб до 3 642.

Тим часом, сьогодні почався 196-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

Раніше Кабмін змінив критерій віднесення регіонів до "червоної зони" епіднебезпеки.

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