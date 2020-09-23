В Україні 3,5 тисячі нових випадків коронавірусу і 63 смерті за добу

22 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні порівняно з попередньою добою збільшилася на 3 497 до 184 734, кількість померлих від захворювання — на 63 людини до 3 705, при цьому за добу кількість нових випадків захворювання збільшилася на 21,3%, нових летальних випадків — на 6,8%. Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 23 вересня в Україні зареєстровано 184 734 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 3 705 летальних, 81 670 осіб одужали. За добу зафіксовано 3 497 нових випадків захворювання, одужали 1 769 осіб, померло 63 людини. Таким чином, 22 вересня показник нових хворих за добу був вищим, ніж тих, хто одужав - 3 497 проти 1 769. Кількість активних хворих (хворі без урахування одужалих і померлих) на ранок 23 вересня становила 99 359 осіб, що на 1,7% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (20 335), Львівській (19 045) та Харківській областях (15 908). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 5455 випадків; Волинська область — 7132 випадки; Дніпропетровська область — 4394 випадки; Донецька область — 2634 випадки; Житомирська область — 5191 випадок; Закарпатська область — 9343 випадки; Запорізька область — 3149 випадків; Івано-Франківська область — 12811 випадків; Кіровоградська область — 1024 випадки; м. Київ — 20335 випадків; Київська область — 8148 випадків; Львівська область — 19045 випадків; Луганська область — 814 випадків; Миколаївська область — 2643 випадки; Одеська область — 12130 випадків; Полтавська область — 1630 випадків; Рівненська область — 11459 випадків; Сумська область — 3280 випадків; Тернопільська область — 12069 випадків; Харківська область — 15908 випадків; Херсонська область — 868 випадків; Хмельницька область — 5049 випадків; Чернівецька область — 13448 випадків; Черкаська область — 3238 випадків; Чернігівська область — 3537 випадків. Коронавірус в Україні на 23 вересня Як повідомляли Українськi Новини, 21 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 884 до 181 237, кількість померлих від захворювання - на 59 осіб до 3 642. Тим часом, сьогодні почався 196-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19. Раніше Кабмін змінив критерій віднесення регіонів до "червоної зони" епіднебезпеки.