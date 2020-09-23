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23 вересня 2020, середа, 11:00 6
Медицина 2020-09-23T12:00:03+03:00
Українські Новини
У Київській області кількість нових випадків COVID-19 почала знижуватися

У Київській області кількість нових випадків COVID-19 почала знижуватися

Елена Новикова
Коронавірус, Covid-19, Коронавірус в Київській області
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

За минулу добу, 22 векресня, в Київській області кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 збільшилася на 128 осіб до 8 148, померлих - на 4 людини до 165 порівняно з попередньою добою, 21 вересня.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 23 вересня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 8 148 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 656 дітей та у 922 медичних працівників. За добу підтверджено 128 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19 ), в тому числі у 12 дітей у віці від 1 до 15 років" , - сказано в ньому.

З них 9 хворих були госпіталізовані, решта перебувають на амбулаторному лікуванні (під наглядом).

За весь період епідемії з загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовані і перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1 126 хворих, на амбулаторному лікуванні (під наглядом) - 7 022 людини.

Одужали всього 5 053 людини, з них 423 дитини у віці від 1 місяця до 17 років.

За звітні добу виписано 56 осіб.

Всього за період епідемії в Київській області померли 165 хворих з підтвердженим COVID-19.

За добу надійшло повідомлення про 4 летальні випадки.

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні за добу виявили ще 3,5 тисячі нових випадків зараження коронавірусом.

За минулу добу, 22 вересня 711 хворих на коронавірусну інфекцію було госпіталізовано, у той час, як Міністерство охорони здоров'я хоче збільшити кількість ліжок для хворих COVID-19.

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