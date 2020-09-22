У Києві трохи зменшилася кількість нових випадків коронавірусу

Кількість хворих на коронавірусну інфекцією COVID-19 в Києві 21 вересня порівняно з попередньою добою збільшилася на 270 осіб до 20 028, померлих - на 7 до 325.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Коронавірус не відступає. Упродовж минулої доби у Києві виявили 270 хворих. З них - 33 дитини. 7 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 325 киян. А підтверджених випадків захворювання COVID-19 на сьогодні у столиці вже 20 028", - сказав він.

Захворіли 136 жінок у віці від 19 до 85 років, 111 чоловіків у віці від 18 до 85 років, 11 дівчаток від 2 до 16 років та 22 хлопчики від 7 місяців до 17 років.

Серед тих, хто захворів, 8 медиків.

За добу були госпіталізовані 52 людини, решта лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужала за минулу добу 61 людина, всього коронавірус подолали 5 929 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання зафіксовано у Деснянському районі - 43, Дарницькому - 39 та Дніпровському - 38 випадків.

Як повідомляли Українськi Новини, за добу МОЗ в дев'ять разів збільшив кількість тестів на антитіла до коронавірусу.



Також за вихідні коронавірус виявили у 148 правоохоронців МВС.

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