Кількість тяжких "коронавірусних" хворих зростає: за добу госпіталізовано 711 пацієнтів

За минулу добу, 22 вересня 711 хворих на коронавірусну інфекцію було госпіталізовано, у той час, як Міністерство охорони здоров'я хоче збільшити кількість ліжок для хворих COVID-19

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За добу було госпіталізовано 711 осіб", - сказав він.

За словами Степанова, спостерігається збільшення кількості пацієнтів з тяжким перебігом хвороби.

Серед 3 497 осіб, у яких 22 вересня була підтверджена коронавірусна інфекція, 288 дітей і 140 медпрацівників.

Всього з початку епідемії захворіли 12 158 дітей і 14 165 медпрацівників.

Як повідомляли Українськi Новини, 21 вересня було госпіталізовано 504 хворих на коронавірусну інфекцію.

Також в Україні 3,5 тисячі нових хворих на коронавірус і 63 смерті за добу

Тим часом, сьогодні почався 196-й день карантину , який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусної інфекції COVID-19.

Раніше Кабмін змінив критерій віднесення регіонів до "червоної зони" епіднебезпеки.

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