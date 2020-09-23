Офіційний курс валют в середу: долар продовжує рости

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23 вересня, на 0,37 коп. до 28,2059 UAH/USD у той час, як на міжбанку курс гривні після зниження зміцнився

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.



У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 22 вересня, на 3,04 коп. до 28,2022 UAH/USD.



Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,0965 1 долар США 28,2059 1 швейцарський франк 30,8042 10 ієн 2,6964 10 російських рублів 3,7133 1 євро 33,1151

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що в проєкт державного бюджету на 2021 рік закладається курс близько 29 UAH/USD.

Тим часом Національний банк заявляє, що суворі карантинні обмеження і зниження попиту призвели до поглиблення падіння економіки. Основним фактором поглиблення спаду ВВП очікувано стало скорочення внутрішнього попиту, яке обумовлене як прямим впливом жорстких карантинних обмежень, так і непрямим - через невизначеність щодо подальшого розвитку ситуації з пандемією.

Крім того, про тенденції в змінах курсу найближчим часом розповів доктор економічних наук Владислав Зимовець.

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