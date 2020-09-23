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23 вересня 2020, середа, 05:15 7
Економіка 2020-09-23T06:45:02+03:00
Українські Новини
Офіційний курс валют в середу: долар продовжує рости

Офіційний курс валют в середу: долар продовжує рости

Валерия Драгомирова
НБУ, Курс валют, Нацбанк, курс долара, Національний банк України, курс гривні, Долар, Офіційний курс
Курс долара
Курс долара

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23 вересня, на 0,37 коп. до 28,2059 UAH/USD у той час, як на міжбанку курс гривні після зниження зміцнився.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.


У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 22 вересня, на 3,04 коп. до 28,2022 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,0965
1 долар США 28,2059
1 швейцарський франк 30,8042
10 ієн 2,6964
10 російських рублів 3,7133
1 євро 33,1151

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що в проєкт державного бюджету на 2021 рік закладається курс близько 29 UAH/USD.

Тим часом Національний банк заявляє, що суворі карантинні обмеження і зниження попиту призвели до поглиблення падіння економіки. Основним фактором поглиблення спаду ВВП очікувано стало скорочення внутрішнього попиту, яке обумовлене як прямим впливом жорстких карантинних обмежень, так і непрямим - через невизначеність щодо подальшого розвитку ситуації з пандемією.

Крім того, про тенденції в змінах курсу найближчим часом розповів доктор економічних наук Владислав Зимовець.

 

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