Рубль у київських обмінниках дорожчає. Курс російської нацвалюти на 22 вересня

У вівторок, 22 вересня, порівняно з курсом в понеділок, 22 вересня, середній курс купівлі рубля підвищився на 3 копійки і становить 3,34 гривень за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua. Середній курс продажу рубля підвищився на 2 копійки і становить 3,84 гривні за 10 рублів. Курс рубля в обмінниках Києва станом на 22 вересня: 10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,34 3,84 Максимальний 3,67 5,00 Мінімальний 2,50 3,67 Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 21 вересня на 7,35 коп. до 28,3488 UAH\/USD, курс купівлі - підвищився на 4,67 коп. до 28,0853 UAH\/USD. Також аналітик прогнозує, що курс гривні буде не в районі 28 гривень за долар, а вищим. Він підкреслив, що економічна ситуація в найбільших країнах світу, на які орієнтується Україна, теж залишається складною. Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 22 вересня, на 3,04 коп. до 28,2022 UAH\/USD.