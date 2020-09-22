Рубль у київських обмінниках дорожчає. Курс російської нацвалюти на 22 вересня

У вівторок, 22 вересня, порівняно з курсом в понеділок , 22 вересня, середній курс купівлі рубля підвищився на 3 копійки і становить 3,34 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля підвищився на 2 копійки і становить 3,84 гривні за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 22 вересня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,34 3,84 Максимальний 3,67 5,00 Мінімальний 2,50 3,67

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 21 вересня на 7,35 коп. до 28,3488 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 4,67 коп. до 28,0853 UAH/USD.

Також аналітик прогнозує, що курс гривні буде не в районі 28 гривень за долар, а вищим. Він підкреслив, що економічна ситуація в найбільших країнах світу, на які орієнтується Україна, теж залишається складною.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 22 вересня, на 3,04 коп. до 28,2022 UAH/USD.

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