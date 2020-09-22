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22 вересня 2020, вівторок, 11:20 10
Економіка 2020-09-22T13:15:03+03:00
Українські Новини
Рубль у київських обмінниках дорожчає. Курс російської нацвалюти на 22 вересня

Рубль у київських обмінниках дорожчає. Курс російської нацвалюти на 22 вересня

Анна Рудык
Рубль, курс рубля, курс рубля в Україні, курс рубля в Києві, російський рубль
Курс рубля. Фото: pixabay
Курс рубля. Фото: pixabay

У вівторок, 22 вересня, порівняно з курсом в понеділок, 22 вересня, середній курс купівлі рубля підвищився на 3 копійки і становить 3,34 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля підвищився на 2 копійки і становить 3,84 гривні за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 22 вересня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,34 3,84
Максимальний 3,67 5,00
Мінімальний 2,50 3,67

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 21 вересня на 7,35 коп. до 28,3488 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 4,67 коп. до 28,0853 UAH/USD.

Також аналітик прогнозує, що курс гривні буде не в районі 28 гривень за долар, а вищим. Він підкреслив, що економічна ситуація в найбільших країнах світу, на які орієнтується Україна, теж залишається складною.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 22 вересня, на 3,04 коп. до 28,2022 UAH/USD.

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