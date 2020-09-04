У проект держбюджету-2021 закладається курс близько 29 UAH/USD, — прем'єр

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що в проєкт державного бюджету на 2021 рік закладається курс близько 29 UAH/USD.

Про це він сказав у ефірі телеканалу "Україна 24", передають Українські Новини.

"Йде активна підготовка бюджету на 2021 рік, є вже макропрогноз: зростання ВВП 4,7%, дефіцит бюджету запланований на рівні 6%, в цьому році був 7,5%. Це узгоджені показники з міжнародними партнерами, курс валют закладається в районі 29 UAH/USD, тобто він навіть трошки більш оптимістичний, ніж ми закладали 29,5 UAH/USD в цьому році. І це також той показник, який дає впевненість інвесторам, людям в тому, що курс валют буде стабільним", — сказав він .

Як повідомляли Українськi Новини, Шмигаль прогнозує, що до кінця 2020 року курс гривні буде стабільним і коливатиметься в межах 27-28 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 16,84% з 23,74 UAH/USD до 27,74 UAH/USD.



Тим часом середня зарплата в Україні може збільшитися до 15 тис. гривень до 2022.

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