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23 вересня 2020, середа, 10:58 10
Економіка 2020-09-23T12:00:03+03:00
Українські Новини
Долар і євро серед тижня обвалилися. Курс валют на 23 вересня

Долар і євро серед тижня обвалилися. Курс валют на 23 вересня

Анна Рудык
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Курс долара
Курс долара

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився на 3,50 коп. до 28,3177 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,05 коп. до 28,0981 UAH/USD порівняно з 22 вересня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 11,84 коп. до 32,7710 UAH/EUR, курс продажу знизився на 15,31 коп. до 33,2365 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля продаж Купівля продаж Купівля Продаж
Середній 28,0981 28,3177 32,7710 33,2365 3,34 3,86
Максимальний 28,2300 28,5000 33,0000 33,6000 3,66 5,00
Мінімальний 27,8000 28,2500 32,5000 33,0500 2,50 3,67

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23 вересня, на 0,37 коп. до 28,2059 UAH/USD.

Тим часом в проєкт держбюджету-2021 закладають курс близько 29 гривень до долара.


Крім того, жорсткий карантин і зниження попиту призвели до поглиблення падіння економіки. Також вагомим чинником падіння ВВП стало падіння інвестицій.

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