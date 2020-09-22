Минздрав хочет увеличить количество коек для больных COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что под прием больных коронавирусной инфекцией в больницах может быть подготовлено максимум 52 тыс. коек.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Левый берег", передают Українськi Новини.

"Для нас критическим показателем является заполненность коек. Потому что это показатель того, способны ли мы оказывать медицинскую помощь. Способность, конечно, ограничена. На сегодняшний день у нас количество коек, которые уже выделены под ковид, практически 36 000. Мы хотим увеличить еще на 16 000 коек. Это максимальное количество коек, которое в стране может быть выделено под ковид", - сказал Степанов.

По его словам, на текущий момент Украина не нуждается в развертывании полевых госпиталей для приема заболевших коронавирусной инфекцией.

Такие меры министр готов рассматривать в том случае, если заполнятся все места в больницах, и только как временные.

Также Степанов утверждает, что при перепрофилировании больниц под прием инфицированных нет экстренной выписки больных, которые лечатся от других заболеваний.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 21 сентября 36,4% коек в больницах, выделенных для больных коронавирусом, были заняты заболевшими COVID-19 или находящимися в больницах с симптомами коронавирусной болезни.

Кроме того, врачи получат повшенную зарплату в конце сентября.

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