подписаться на рассылку
27.93 28.33
32.8 33.45
˟
22 сентября 2020, вторник, 19:30 47
Кабмин 2020-09-22T19:30:43+03:00
Українські Новини
Минздрав хочет увеличить количество коек для больных COVID-19

Минздрав хочет увеличить количество коек для больных COVID-19

Елена Новикова
Коронавирус, Максим Степанов, коронавирус в Украине, Covid-19, Распространение коронавируса, заражение коронавирусом
Больница. Фото: pexels
Больница. Фото: pexels

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что под прием больных коронавирусной инфекцией в больницах может быть подготовлено максимум 52 тыс. коек.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Левый берег", передают Українськi Новини.

"Для нас критическим показателем является заполненность коек. Потому что это показатель того, способны ли мы оказывать медицинскую помощь. Способность, конечно, ограничена. На сегодняшний день у нас количество коек, которые уже выделены под ковид, практически 36 000. Мы хотим увеличить еще на 16 000 коек. Это максимальное количество коек, которое в стране может быть выделено под ковид", - сказал Степанов.

По его словам, на текущий момент Украина не нуждается в развертывании полевых госпиталей для приема заболевших коронавирусной инфекцией.

Такие меры министр готов рассматривать в том случае, если заполнятся все места в больницах, и только как временные.

Также Степанов утверждает, что при перепрофилировании больниц под прием инфицированных нет экстренной выписки больных, которые лечатся от других заболеваний.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 21 сентября 36,4% коек в больницах, выделенных для больных коронавирусом, были заняты заболевшими COVID-19 или находящимися в больницах с симптомами коронавирусной болезни.

Кроме того, врачи получат повшенную зарплату в конце сентября.

Больше новостей о: Коронавирус Максим Степанов коронавирус в Украине Covid-19 Распространение коронавируса заражение коронавирусом

Киевский теризбирком зарегистрировал кандидатами в мэры Киева Кличко, Верещук, Поживанова и Пальчевского
Жесткий карантин и снижение спроса привели к углублению падения экономики, - НБУ
Новости
Минздрав хочет увеличить количество коек для больных COVID-19 19:30
Взятка. Фото: пресс-служба СБУ
СБУ поймала на взятке в 200 тысяч долларов руководителя предприятия НАН Украины 19:28
Врачи получат повышенную зарплату в конце сентября, — Минздрав 19:12
В украинском учебнике для начальных классов указано, что Киев был основан в XIX веке 19:01
Еще у одного депутата от "Слуга народа" выявили COVID-19, - Гончаренко 18:39
больше новостей
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны 06:00
В Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию 05:30 Инфографика
Министр финансов рассказал, когда будет проведена следующая индексация пенсий 05:10
Пенсионные услуги можно получить через интернет: как работает Пенсионный фонд в смартфоне 05:20 Инфографика
Гендиректор Carlsberg Ukraine назвал предварительную причину взрыва на заводе в Киеве 23:32
больше новостей
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны 06:00
В Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию 05:30 Инфографика
В Киевской области "Европейская Солидарность" "зачистила" от идейных депутатов ячейки в Буче и Вишневом 09:25
Украина находится в мировых лидерах по использованию секонд-хенда 21:42
Глава Минфина объяснил, почему в Офисе президента вырастут зарплаты 08:43
больше новостей
В Киеве запустили продажу SmartTicket для билетов на поезда и метро
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok