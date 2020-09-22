Кількість нових випадків коронавірусу в Київській області зросла на 140 осіб до 8 020

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Київській області 21 вересня порівняно з попередньою добою збільшилася на 140 осіб до 8 020, померлих — на 2 особи до 161.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"В області 22 вересня 2020 на 10:00 офіційно підтверджено 8 020 випадків захворювання на коронавірус. У тому числі в 644 дітей та 916 медичних працівників. За добу підтверджено 140 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі в 8 дітей від 1 до 15 років", — сказано в ньому.

12 хворих було доправлено до стаціонарів, інші 128 перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом.

За весь період епідемії було ушпиталено 1 117 хворих, решта 6 903 перебували під наглядом.

За добу одужали 29 людей, загалом за час епідемії — 4 997 громадян.

"Назагал за період епідемії в Київській області помер 161 хворий із підтвердженим COVID-19. За добу надійшло повідомлення про два летальні випадки у хворих із підтвердженим COVID-19 (померли двоє чоловіків віком 64 років із Фастова, 67 років із села Веприк Фастівського району)", — йдеться в повідомленні.

21 вересня надійшло 138 повідомлень про підозру щодо захворювання на коронавірус.

Загалом медичне спостереження встановлено над 21 343 контактними особами.

Як повідомляли Українськi Новини, 20 вересня кількість хворих на коронавірус у Київській області збільшилася на 136 осіб до 7 880, померлих — збереглася на рівні 159.

Також смертність від коронавірусу в Україні за добу зросла майже у 2,5 рази

Раніше Кабмін змінив критерій віднесення регіонів до "червоної зони" епіднебезепеки.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини