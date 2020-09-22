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  • Шабунін похвалився, що побудує замість згорілого будинку ще більший
22 вересня 2020, вівторок, 16:49 15
Політика 2020-09-22T18:00:03+03:00
Українські Новини
Шабунін похвалився, що побудує замість згорілого будинку ще більший

Шабунін похвалився, що побудує замість згорілого будинку ще більший

Ірина Дорофейчук
цпк, Андрій Портнов, Центр протидії корупції, Пожежа в будинку, Віталій Шабунін
Віталій Шабунін. Фото з відкритих джерел
Віталій Шабунін. Фото з відкритих джерел

Юрист Андрій Портнов повідомив, що голова правління і засновник громадської організації "Центр протидії корупції" (ЦПК) Віталій Шабунін планує не лише відновити свій будинок, що постраждав в результаті пожежі, але й розширити його на грошові пожертви.

Про це юрист заявив на своєму Telegram-каналі.

"Скандальновідомий, позиціонуючий себе головним антикорупціонером, злодій Шабунін дав розлоге інтерв'ю УП (виданню "Українська правда"). Серед іншого, дурнуватий злодій ненароком повідомив, що в його новому будинку, на який йому зібрали гроші замість згорілого, стане на одну кімнату більше, заявивши, що прибудовувати її в старому будинку було економічно невигідно.

Фігурант повідомив про це, як би підкреслюючи свою відкритість, щоб потім апелювати до того, що він прозорий та чесний. Але думаю, вся ця дешева історія - звичайна легалізація вкраденої раніше міжнародної допомоги, відмивання нелегальних доходів і витрачання незаконно добутої наживи", - написав Портнов.

"Кожного антикорупціонера потрібно до десятого коліна вивернути навиворіт та показати кожну гривню доходів і витрат. Найближчим часом ми ініціюємо законопроект про тотальне декларування активістами та антикорупціонерами своїх доходів і витрат. Щоб навіть спати лягали з калькулятором і книгою обліку", - підкреслив Портнов.

Раніше Шабунін заявив, що більше 1 тис. осіб перерахували 42 тис. доларів на відновлення його будинку. Та керівник ЦПК має намір за рахунок пожертв відновити й розширити свій будинок в селі Гнідин (Бориспільський район, Київська область), що постарадав в результаті пожежі.

Нагадаємо, 23 липня Шабунін заявив про підпал його будинку. В результаті виниклої пожежі згоріло 70 кв. м даху. Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу будинку Шабуніна.

Уточнимо, Шабунін вказав в декларації про доходи, що позичив півмільйона гривень на будинок у власної тещі-пенсіонерки. А саме він задекларував отримання 2 позик від своєї тещі Тетяни Гришиної в розмірі 279 тис. гривень у 2017 році та 198,5 тис. гривень в 2019 році.

Як повідомляли Українські Новини, 22 вересня Шабунін заявив, що експертиза підтвердила підпал його будинку.

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