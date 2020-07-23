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23 июля 2020, четверг, 10:30 180
Происшествия 2020-07-23T11:15:01+03:00
Українські Новини
Глава ЦПК Шабунин заявляет о поджоге его дома

Глава ЦПК Шабунин заявляет о поджоге его дома

Елизавета Драбкина
Возгорание, Виталий Шабунин, Центр противодействия коррупции, Поджог дома
Шабунин Виталий. Фото: facebook./vitaliy.shabunin
Шабунин Виталий. Фото: facebook./vitaliy.shabunin

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявляет, что его дом подожгли.

Об этом активист написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"На фото мой подожженый дом сегодня ночью. Никто не пострадал: нас с детьми не было, а родители успели выбежать. Слава Богу, соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход. Специально для "аваковских экспертов": ровно две недели назад газовая служба проверила счетчик и все соединения", - написал он.

Фото: Шабунин FacebookФото: Шабунин Facebook

Активист пригласил журналистов увидеть все собственными глазами в четверг в 13:00.

Также он добавил адрес своего дома.

"Как христианин, благословляю исполнителей и заказчиков. Последним спасибо за мотивацию работать еще больше", - отметил Шабунин.

Как сообщали Українськi Новини, основатель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин забыл вовремя подать электронную декларацию об имущественном состоянии и теперь попадет в реестр лиц, совершивших связанные с коррупцией правонарушения.

10 апреля бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук и Шабунин, прогуливаясь по набережной Днепра в Киеве, нарушили установленные Кабинетом Министров ограничительные меры во время карантина.

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