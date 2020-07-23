Полиция устанавливает обстоятельства возгорания дома главы ЦПК Шабунина

Полиция устанавливает обстоятельства возгорания дома главы Центра противодействия коррупции Виталий Шабунина.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українськi Новини.

"Сообщение о том, что горит дом в селе Гнедин Бориспольского района, поступило по спецлинии 102 в 4:20. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и работники местного отдела полиции. Пожар быстро ликвидировали. Огнем частично поврежден дом. Люди не пострадали", - сказано в нем.

На данный момент идет дополнительный осмотр места происшествия, где работают криминалистическая лаборатория полиции Киевской области, лаборатория научно-исследовательских экспертно-криминалистических центров Министерства внутренних дел, привлечены эксперты пожарно-технической службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

Указано, что информация о происшествии надлежащим образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений.

По результатам проведенной проверки и анализа всех собранных данных в ближайшее время будет решен вопрос о правовой квалификации.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Шабунин заявил о поджоге его дома.

Основатель ЦПК Виталий Шабунин забыл вовремя подать электронную декларацию об имущественном состоянии и теперь попадет в реестр лиц, совершивших связанные с коррупцией правонарушения.