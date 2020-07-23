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23 июля 2020, четверг, 11:08 294
Силовые структуры 2020-07-23T11:08:09+03:00
Українські Новини
Полиция устанавливает обстоятельства возгорания дома главы ЦПК Шабунина

Полиция устанавливает обстоятельства возгорания дома главы ЦПК Шабунина

Елизавета Драбкина
Полиция, Возгорание, Виталий Шабунин, Центр противодействия коррупции, Поджог дома
Возгорание дома Шабунина Фото: Нацполиция
Возгорание дома Шабунина Фото: Нацполиция

Полиция устанавливает обстоятельства возгорания дома главы Центра противодействия коррупции Виталий Шабунина.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українськi Новини.

"Сообщение о том, что горит дом в селе Гнедин Бориспольского района, поступило по спецлинии 102 в 4:20. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и работники местного отдела полиции. Пожар быстро ликвидировали. Огнем частично поврежден дом. Люди не пострадали", - сказано в нем.

На данный момент идет дополнительный осмотр места происшествия, где работают криминалистическая лаборатория полиции Киевской области, лаборатория научно-исследовательских экспертно-криминалистических центров Министерства внутренних дел, привлечены эксперты пожарно-технической службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

Указано, что информация о происшествии надлежащим образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений.

По результатам проведенной проверки и анализа всех собранных данных в ближайшее время будет решен вопрос о правовой квалификации.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Шабунин заявил о поджоге его дома.

Основатель ЦПК Виталий Шабунин забыл вовремя подать электронную декларацию об имущественном состоянии и теперь попадет в реестр лиц, совершивших связанные с коррупцией правонарушения.

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