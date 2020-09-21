Курс долара для платіжних карток після вихідних знову дорожчає

У понеділок станом на 10:30 курс продажу долара для платіжних карток підвищився на 6,24 коп. до 28,3224 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 4,57 коп. до 27,9888 UAH/USD порівняно з курсом валют 18 вересня

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро для платіжних карток підвищився на 10,80 коп. до 32,9244 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 13,21 коп. до 33,5686 UAH/EUR.

Курси іноземної валюти для платіжних карт:

Доллар США Євро 10 російських рублів Купівля продаж Купівля продаж Купівля продаж середній 27,9888 28,3224 32,9244 33,5686 3,42 4,24 Максимальний 28,1500 28,5500 33,2705 33,9500 3,64 5,00 мінімальний 27,0000 28,2000 31,5000 33,4000 3,00 3,80

Як повідомляли Українські Новини, в понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 18 вересня на 4,93 коп. до 28,2755 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 3,68 коп. до 28,0377 UAH/USD.

Крім того, з 11 по 18 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 26,36 коп. до 28,2262 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 26,69 коп. до 28,0009 UAH/USD, підвищуючись четвертий тиждень поспіль.

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