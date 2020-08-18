ЦВК просить роз'яснити, чим небезпечне проведення місцевих виборів у Донецькій і Луганській областях

Центральна виборча комісія (ЦВК) просить компетентні органи надати інформацію про загрози проведення місцевих виборів в Донецькій і Луганській областях.

Про це сказано в повідомленні прес-служби ЦВК за результатами засідання комісії, передають Українські Новини.

"... Комісія звернулася до Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної поліції України, до командувача Об'єднаних сил про надання не пізніше 28 серпня актуальної інформації про загрози належної організації підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня на окремих територіях Донецької та Луганської областей, розташованих поблизу лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями, кордони і перелік яких затверджений відповідним указом Президента від 7 лютого 2019 року", — сказано в повідомленні.

Зазначено, що комісія 8 серпня на підставі висновків Донецької і Луганської обласних державних адміністрацій — обласних військово-цивільних адміністрацій встановила неможливість проведення перших місцевих виборів на окремих територіях Донецької та Луганської областей.

Однак відповідні переліки територіальних громад Донецької та Луганської областей, визначені комісією, викликали значний суспільний резонанс.

З моменту прийняття зазначеного рішення до комісії надходять численні звернення народних депутатів, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, виборців щодо перегляду її рішення і зменшення кількості територіальних громад, на території яких неможливо провести зазначені вибори.

Згідно з повідомленням, необхідність внесення відповідних змін аргументується, зокрема тим, що на територіях окремих громад, які комісією визначено як такі, де неможливо провести місцеві вибори, були з дотриманням законодавства проведені чергові вибори Президента 31 березня 2019 року і позачергові вибори народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Водночас на цих територіях наразі органи державної влади в повному обсязі здійснюють свої повноваження, а громадяни реалізують свої права.

За інформацією апарату РНБО, станом на 17 серпня режим припинення вогню на Донбасі з півночі 27 липня в цілому виконується четвертий тиждень поспіль, а поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру.

"Крім того, зазначені висновки Донецької і Луганської військово-цивільної адміністрацій і прийнята на їх підставі 8 серпня відповідна постанову ЦВК обумовлюють необхідність прийняття комісією рішення про неможливість проведення перших виборів депутатів окремих районних рад Донецької і Луганської областей. Оскільки на решті території районів, що не увійшли у визначені військово-цивільними адміністраціями території територіальних громад, на яких неможливо здійснити організацію підготовки і проведення зазначених місцевих виборів, забезпечити проведення виборчих процедур відповідно до вимог Виборчого кодексу України також неможливо", - додано в повідомленні.

Зазначено, що ЦВК не наділена повноваженнями самостійно визначати можливість забезпечення належної безпеки та уникнення терористичної загрози під час організації та проведення місцевих виборів.

Разом з тим, з огляду на необхідність забезпечення можливості громадянам України реалізувати їх право на формування органів місцевого самоврядування шляхом участі у відповідних місцевих виборах, існує потреба в уточненні у компетентних органів інформації про ситуацію безпеки на окремих територіях цих областей.

Зазначено, що ЦВК також звернувся до Донецької і Луганської обладміністрацій з надання не пізніше 28 серпня актуальних висновків про можливість організації підготовки та проведення відповідно до Виборчим кодексом місцевих виборів на виборчих дільницях, утворених відповідно до постанови ЦВК від 25 червня № 117.

Як повідомляли Українськi Новини, 11 серпня стало відомо, що ЦВК має намір оприлюднити документи, на підставі яких було прийнято рішення про неможливість проведення виборів в 18 територіальних громадах Донецької та Луганської областей.

Правозахисник заявив, що рішення Центральної виборчої комісії про заборону проведення місцевих виборів в 18 територіальних громадах Донецької та Луганської областей є незаконним.

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