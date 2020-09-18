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18 вересня 2020, пʼятниця, 21:29 10
Економіка 2020-09-18T22:00:01+03:00
Українські Новини
Данилишин натякнув Рожковій на необхідність подати у відставку

Данилишин натякнув Рожковій на необхідність подати у відставку

Ольга Фандорина
НБУ, Богдан Данилишин, Катерина Рожкова
Богдан Данилишин. Фото: facebook.com/Богдан Данилишин
Богдан Данилишин. Фото: facebook.com/Богдан Данилишин

Глава ради Національного банку України Богдан Данилишин закликав першу заступницю голови НБУ Катерину Рожкову і заступника голови Дмитра Сологуба не триматися за посади, тоді як  члени правління НБУ отримали гігантські відпускні. 

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Як показує ситуація на фінансових ринках і в банківському секторі в липні-вересні, всі звинувачення в посиленні політичного тиску на Національний банк є безпідставними", - заявив глава ради.

З його слів, два місяці з моменту призначення Кирила Шевченка на посаду голови НБУ довели, що він є професіоналом, який має значний стаж практичної роботи в банківському секторі і користується повагою міжнародних партнерів і колег на ринку.

"Високі фінансові результати діяльності, успішне впровадження міжнародних стандартів корпоративного управління і ефективна реалізація державних програм кредитування економіки свідчать про його високу ефективність на посаді керівника державного банку" , - підкреслив Данилишин.

З слів голови ради, вищевказане дозволяє стверджувати, що голова Нацбанку, який за посадою входить до складу ради НБУ, здатний забезпечити незалежність центрального банку від будь-якого політичного тиску і спроби дестабілізувати ситуацію в країні.

Також Данилишин заявив, що країна входить в новий політичний сезон підготовки та проведення місцевих виборів, тому цілком очікуваним є те, що атаки на Національний банк можуть тривати і в майбутньому.

"При таких обставинах реальна відкритість керівних органів і голови Національного банку має стати надійним інструментом комунікації з суспільством і захисту від політичних маніпуляцій. А членам правління колишніх голів НБУ, які ще досі тримаються за посади - пора визначатися. Час прийшов", - заявив глава ради.

Як повідомляли Українські Новини, 3 липня Верховна  Рада звільнила Якова Смолія з посади голови НБУ.

1 липня  Смолій написав і подав президенту Володимиру Зеленському заяву про відставку, пояснивши це систематичним політичним тиском, хоча він раніше розраховував бути на своїй посаді до 2025 року.

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