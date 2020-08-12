Члени правління НБУ в червні отримали великі відпускні

У червні 4 з 6 членів правління Національного банку йшли у відпустку і отримали виплати від 65 тис. до 120 тис. гривень.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба НБУ.

З урахуванням обмежень із зарплати на період карантину, встановлених змінами до закону про державний бюджет на 2020 рік, заробітна плата, нарахована в червні 2020 членам правління Національного банку, становила: голові Національного банку Якову Смолію - 47 230,00 гривні (після утримання з неї податків і військового збору виплачено 38 020,15 гривні); першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій - 81 168,34 гривні (в тому числі оплата відпустки, яка не підпадає під вимоги закону, - 33 938,34 гривні; після утримання податків і військового збору їй виплачено 65 340,51 гривні); заступникові голови Нацбанку Романові Борисенку - 147 268,89 гривні (в тому числі оплата відпустки - 104 540,50 гривні; після утримання податків і військового збору виплачено 118 231,00 гривні).

Також заступникові голови НБУ Дмитрові Сологубу нараховано за червень 120 027,71 гривні (в тому числі оплата відпустки - 74 864,02 гривні; після утримання податків і військового збору виплачено 96 622,30 гривні); заступникові голови НБУ Олегові Чурію - 112 296,93 гривні (в тому числі оплата відпустки - 69 568,54 гривні; після утримання податків і військового збору виплачено 90 399,03 гривні); заступникові голови НБУ Сергієві Холоду - 47 230,00 гривні; після утримання податків і військового збору виплачено 38 020,15 гривні).

Як повідомляли Українські Новини, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови НБУ.

1 липня Смолій написав і подав президенту Володимиру Зеленському заяву про відставку, пояснивши це систематичним політичним тиском, хоча раніше розраховував бути на своїй посаді до 2025 року.