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  • Хасиди пішли з "Нових Яриловичів" на кордоні з Білоруссю, залишивши купи сміття
18 вересня 2020, пʼятниця, 16:37 13
Політика 2020-09-18T18:00:03+03:00
Українські Новини
Хасиди пішли з "Нових Яриловичів" на кордоні з Білоруссю, залишивши купи сміття

Хасиди пішли з "Нових Яриловичів" на кордоні з Білоруссю, залишивши купи сміття

Ольга Фандорина
Рош Ха-Шана, Хасиди, хасиди на кордоні
Кордон з Білоруссю після хасидів. Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7
Кордон з Білоруссю після хасидів. Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Хасиди звільнили пункт пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Паломники-хасиди повністю звільнили територію прикордонного поста "Яриловичі"", - написав він.

Геращенко додав, що незабаром пункт пропуску зможе відновити свою роботу.

"Залишилося тільки прибрати територію та КПП Яриловичі може відновити свою роботу", - зазначив він.

Геращенко також додав фотографію зі сміттям, який, ймовірно, залишили хасиди.

Як повідомляли Українськi Новини, святкування Рош ха-Шана пройде 18-20 вересня, в Умані знаходиться близько 2 тис. хасидів.

У цьому році Україна вирішила обмежити доступ паломників хасидів до Умані через пандемію коронавірусу, проте група хасидів вже кілька днів намагається потрапити в Україну з території Білорусі.

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