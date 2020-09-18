Хасиди пішли з "Нових Яриловичів" на кордоні з Білоруссю, залишивши купи сміття

Кордон з Білоруссю після хасидів. Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Кордон з Білоруссю після хасидів. Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Паломники-хасиди повністю звільнили територію прикордонного поста "Яриловичі"", - написав він.

Геращенко додав, що незабаром пункт пропуску зможе відновити свою роботу.

"Залишилося тільки прибрати територію та КПП Яриловичі може відновити свою роботу", - зазначив він.

Геращенко також додав фотографію зі сміттям, який, ймовірно, залишили хасиди.

Як повідомляли Українськi Новини, святкування Рош ха-Шана пройде 18-20 вересня, в Умані знаходиться близько 2 тис. хасидів.

У цьому році Україна вирішила обмежити доступ паломників хасидів до Умані через пандемію коронавірусу, проте група хасидів вже кілька днів намагається потрапити в Україну з території Білорусі.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини