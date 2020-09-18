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18 вересня 2020, пʼятниця, 09:58 19
Силові структури 2020-09-18T11:15:02+03:00
Українські Новини
Співають пісні і хворіють на коронавірус: хасиди не залишають "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю

Співають пісні і хворіють на коронавірус: хасиди не залишають "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю

Надежда Комендантова
Держприкордонслужба, Кордон, Хасиди, коронавірус у хасидів, хасиди на кордоні

В той час, як у чотирьох паломників знайшли коронавірус, близько 1 тис. хасидів продовжують перебувати в пункті пропуску "Нові Яриловичі" в Чернігівській області на кордоні з Білоруссю і сподіваються потрапити в Україну.

Про це спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив в ефірі "Україна 24", передають Українські Новини.

"За останні дні ситуація істотно не змінилася. Іноземці, які намагаються потрапити в нашу країну з метою паломництва, залишаються виключно біля пункту пропуску "Нові Яриловичі", який в Чернігівській області. В інших напрямках таких груп осіб ми не фіксуємо. Загалом, їх як і було, - приблизно 1 тис. осіб", - сказав він.

Демченко підкреслив, що хасиди все ще сподіваються потрапити в Україну, попри роз'яснення прикордонників.

Як повідомляли Українськi Новини, застряглі на кордоні з Білоруссю хасиди заспівали гімн України в українських костюмах, намагаючись потрапити в Умань.

Також Кабінет Міністрів вирішив закрити пункт пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області.

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