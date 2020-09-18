Сьогодні суд розгляне запобіжний захід депутату Ради Юрченку

Сьогодні, 18 вересня, о 13:00 Вищий антикорупційний суд розгляне запобіжний захід депутату Верховної Ради Олександру Юрченку, який підозрюється в отриманні хабаря

Про це Українським Новинам повідомила спікер Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

"Суд о 13:00", - сказала вона.

САП просить для Юрченка арешт і заставу 6,5 млн гривень.

Як повідомляли Українськi Новини, САП повідомила про підозру Юрченку у хабарництві. В середині серпня поточного року правоохоронці зафіксували факт передачі та отримання народним депутатом через посередника першої частини обумовлених коштів.

Також Юрченко вийшов з фракції та партії "Слуга народу" на час розслідування можливої корупції, оскільки не хоче кидати тінь на партію.

Крім того, було заарештовано помічника депутата Верховної Ради Олександра Юрченка, який підозрюється у пособництві.

Тим часом Зеленський заявив, що хабарники повинні сидіти в тюрмі, незалежно від їх імен чи партійної приналежності. Також президент повідомив, що правоохоронці почали швидко працювати, оскільки відчули від нього сигнал, що можуть покинути свої посади.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини