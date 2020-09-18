підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 вересня 2020, пʼятниця, 11:00 7
Судова влада 2020-09-18T12:45:03+03:00
Українські Новини
Сьогодні суд розгляне запобіжний захід депутату Ради Юрченку

Сьогодні суд розгляне запобіжний захід депутату Ради Юрченку

Надежда Комендантова
Суд, Депутат, Арешт, Вищий антикорупційний суд, хабарництво, Запобіжний захід, Хабар, Олександр Юрченко
Олександр Юрченко. Фото: facebook.com/yurchenko211
Олександр Юрченко. Фото: facebook.com/yurchenko211

Сьогодні, 18 вересня, о 13:00 Вищий антикорупційний суд розгляне запобіжний захід депутату Верховної Ради Олександру Юрченку, який підозрюється в отриманні хабаря.

Про це Українським Новинам повідомила спікер Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

"Суд о 13:00", - сказала вона.

САП просить для Юрченка арешт і заставу 6,5 млн гривень.

Як повідомляли Українськi Новини, САП повідомила про підозру Юрченку у хабарництві. В середині серпня поточного року правоохоронці зафіксували факт передачі та отримання народним депутатом через посередника першої частини обумовлених коштів.

Також Юрченко вийшов з фракції та партії "Слуга народу" на час розслідування можливої корупції, оскільки не хоче кидати тінь на партію.

Крім того, було заарештовано помічника депутата Верховної Ради Олександра Юрченка, який підозрюється у пособництві.

Тим часом Зеленський заявив, що хабарники повинні сидіти в тюрмі, незалежно від їх імен чи партійної приналежності. Також президент повідомив, що правоохоронці почали швидко працювати, оскільки відчули від нього сигнал, що можуть покинути свої посади.

Більше новин про: Суд Депутат Арешт Вищий антикорупційний суд хабарництво Запобіжний захід Хабар Олександр Юрченко

Суд зобов'язав НАБУ допитати Холодницького як свід...
Депутат Лерос відмовився відповідати на питання на...
Венедіктова підписала клопотання про арешт депутат...
Антикорупційний суд завтра обере запобіжний захід ...
Після рекордного приросту захворюваність на коронавірус почала падати
МОЗ внесло зміни до протоколу лікування коронавірусу
Новини
Шкарлет прокоментував заяви про плагіат в його наукових роботах 12:38
Заступник голови КМДА Мондриївський захворів на коронавірус 12:14
Один рік війни НАБУ проти мене: 9 тис звільнених, втрата 50% надходжень до бюджету і 0,3% ВВП, - Олег Бахматюк 12:13
На вулиці Дегтярівській в Києві ремонтуватимуть дорогу. Фото: pixabay
На вулиці Дегтярівській в Києві частково обмежать рух до 3 жовтня 12:02
За серпень Баканов заробив 93 тисячі гривень з надбавками і преміями 12:00
більше новин
Байден та Порошенко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine
Байден назвав Трампа собакою, – Деркач опублікував нові записи 14:30
Деркач подав до суду на бездіяльність українського МЗС 15:45
Труханов виступив проти Національного корпусу 14:40
Андрій Деркач. Скріншот: прес-конференція
Деркач опублікував схеми крадіжки з тарифів та запропонував знизити їх на третину 15:25
Виталий Кличко. Фото: КГГА
Київ вже готовий до холодів, — мер Кличко 14:02
більше новин
Кабмін змінив критерії віднесення регіонів до "червоній зоні" епіднебезпеки 14:50
Філарет одужав від коронавірусу і його виписали з лікарні 15:07
Коронавірус в Україні: понад 3,5 тисячі нових випадків за добу 09:21
У Раду внесли постанову про відставку міністра фінансів Марченка 10:07 Документ
Хасиди. Скріншот відео
Співають пісні і хворіють на коронавірус: хасиди не залишають "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю 09:58
більше новин
Карантин в Україні. Які області потрапили в "червону" і "помаранчеву" зони
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok